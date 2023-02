Najlepsze kreacje na gali Grammy 2023. Królowały falbany i ołówkowe suknie

Za nami jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Minionej nocy po raz 65 rozdano nagrody Grammy. Działo się też na czerwonym dywanie. Gwiazdy nie zawiodły w kwestii strojów. Oto te najpiękniejsze.

Grammy 2023: Gwiazdy na czerwonym dywanie. Fot. Rex Features/East News // Fot. AMY SUSSMAN/Getty AFP/East News

Uroczysta gala rozdania nagród Grammy przyciągnęła największe gwiazdy współczesnej muzyki

A które z nich były najlepiej ubrane? Naszą listę otwiera Beyoncé, która zdobyła też najwięcej gramofonów

W nocy z 5 na 6 lutego odbyła się w USA 65. ceremonia wręczenia Grammy, czyli nagród muzycznych przyznawanych przez Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji. Potoczne są one nazywane "muzycznymi Oscarami", bo to zdecydowanie jedne z najważniejszych wyróżnień w przemyśle fonograficznym.

Wśród laureatów Grammy 2023 znaleźli się m.in. Harry Styles, Kendrick Lamar, Adele, Samara Joy, Brandi Carlile, Viola Davis Bonnie Raitt czy Beyoncé.

Kreacje na rozdaniu Grammy 2023

Uroczysta gala była też idealną okazją dla gwiazd, aby pokazać się w wyjątkowych kreacjach. W tym roku na czerwonym dywanie królowały dopasowanie suknie, falbany, welur czy metaliczne elementy.

Artyści postawili na przeróżne stylizacje, a tradycyjne, mieszały się z bardziej wymyślnymi. Wybraliśmy dla Was te, które najbardziej wpadły nam w oko i wyróżniały się na tle innych.

Beyoncé w metalicznej sukience od Gucci

Miniony wieczór dla Beyoncé był naprawdę zwariowany. Nie dość, że utknęła w korku i przegapiła moment zdjęć na ściance, to jeszcze nie odebrała osobiście pierwszej z otrzymanych nagród.

Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, a nawet bardzo dobrze. Diwa, która w tym roku przyjedzie do Warszawy, zdobyła w sumie cztery statuetki. Tym samym ma już najwięcej zwycięstw w historii Grammy: aż 32. Na tegorocznej gali zachwyciła kreacją od Gucci. Artystka zdecydowała się na obcisłą metaliczną suknię z wycięciem i falbanami. Do tego założyła skórzane rękawiczki, które są tak modne w tym sezonie.

Adele zachwyciła aksamitem z falbanami

Wykonawczyni hitu "Easy on Me" również miała co świętować. Otrzymała nagrodę w kategorii "solowy występ pop". Na gali Grammy 2023 oszołomiła też swoim stylem. Miała na sobie bordową, aksamitną suknię projektu Louis Vuitton. Szyku kreacji Adele dodawał pasek w talii i duże falbany na ramionach. Do tego dobrała okazałe kolczyki i... piękna stylizacja gotowa.

Jennifer Lopez w granatowej sukni wieczorowej z kryształkami

J.Lo na scenę wkroczyła w granatowej sukni wieczorowej z kolekcji Gucci. Charakterystyczną częścią kreacji był głęboki dekolt w kształcie "V" i kryształki, które naszyto z przodu stroju. Był do nich dopasowany również naszyjnik w tym samym odcieniu. Błysku nie zabrakło też na czółenkach na platformie.

Cardi B w przyciągającym wzrok błękicie

Uwagę przyciągnęła też stylizacja Cardi B. To dzieło Gaurava Gupty ma głęboki kolor electric blue i ciekawą formę, która podkreśla figurę artystki. Długi tren dodał wyjątkowości tej kreacji.

Elegancka Taylor Swift

Z kolei Taylor Swift postawiła na granatowy zestaw od Roberto Cavalli. Bardziej zabudowaną - niż inne koleżanki - acz prezentującą szczupły brzuch, kreacją zadała szyku i klasy na czerwonym dywanie.

Bebe Rexha

Kolorowym ptakiem tej gali była zdecydowanie Bebe Rexha. Wokalistka, która dała się już poznać z odważnych kreacji, postanowiła i tym razem wyeksponować swoje wdzięki wycięciem na dekolcie. Neonowy róż do blond włosów i świetlistego makijażu był strzałem w dziesiątkę.

Na czerwonym dywanie fotoreporterzy mogli też uchwycić Harry'ego Stylesa w cekinowym kombinezonie, Camila Cabello w perłowym topie i spódnicy z rozcięciem, a Doja Cat w lateksowej sukni z trenem.