Rekord Beyoncé, triumf Harry'ego Stylesa. Po raz 65. rozdano nagrody Grammy [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Po raz 65. rozdano w Los Angeles Grammy. I to w aż 91. kategoriach. To była noc Beyoncé, której imię wyczytano aż cztery razy i która w rezultacie zdobyła najwięcej statuetek w historii tej amerykańskiej nagrody muzycznej. Powody do radości mieli również Harry Styles, Kendrick Lamar, Lizzo, Bonnie Raitt, Adele i... "Nasze magiczne Encanto".

Na ceremonii rozdania nagród Grammy triumfował m.in. Harry Styles Fot. David Fisher/Shutterstock/Rex Features/East News

W nocy z 5 na 6 lutego odbyła się w USA 65. ceremonia wręczenia Grammy, czyli nagród muzycznych przyznawanych przez Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji

Nagrody Grammy 2023 zdobyli m.in. Beyoncé, Harry Styles, Kendrick Lamar, Adele, Samara Joy, Brandi Carlile, Viola Davis czy Bonnie Raitt

Kto zdobył nagrodę Grammy? Przedstawiamy listę zwycięzców w najważniejszych kategoriach

Na ceremonii rozdania Grammy 2023, która odbyła się 5 lutego (w nocy 6 lutego czasu polskiego) w Crypto.com Arena w Los Angeles, najwięcej szans na nagrody miała Beyoncé – aż dziewięć. Diwa, która w tym roku przyjedzie do Warszawy, zdobyła cztery statuetki. Tym samym ma ona już najwięcej zwycięstw w historii Grammy: aż 32.

Pośród nominowanych najwięcej szans na wygraną po Queen Bey mieli: Kendrick Lamar (8 nominacji) oraz Adele (7 nominacji). Jak poszło im na ceremonii? Raper wygrał trzy razy, a Brytyjka musiała pocieszyć się tylko jedną statuetką (za najlepszy solowy występ pop). Z kolei Harry Styles wyszedł z gali z aż dwiema złotymi gramofonami: za najlepszy album roku i najlepszy album wokalny pop. Najlepszą nową artystką została Samara Joy, a Lizzo wyróżniono za "About Damn Time" (nagranie roku).

Zaskoczeniem było zwycięstwo legendy amerykańskiej muzyki, 73-letniej Bonnie Raitt i jej utworu "Just Like That", w kategorii piosenka roku. Z kolei gwiazda kina Viola Davis odebrała nagrodę za audiobooka swojej autobiografii "Finding Me" i tym samym stała się EGOT, czyli laureatką czterech prestiżowych nagród: Emmy (telewizja), Grammy (muzyka), Oscara (film) i Tony (teatr). Takich osób jest już aż 18.

W Los Angeles triumfowali również m.in.: Brandi Carlile z trzema statuetkami, Sam Smith i Kim Petras, którzy zostali nagrodzeni za wykonanie na żywo swojego hitu "Unholy", ikona muzyki country Willie Nelson (najlepszy album country) czy twórcy muzyki do animowanego "Naszego magicznego "Encanto", wyróżnieni nie tylko za ścieżkę dźwiękową (Germaine Franco) i soundtrack-kompilację, ale również za przebój "We Don't Talk About Bruno". Najlepszą muzyką w grze wideo okazała się z kolei ścieżka z "Assassin's Creed: Valhalla - Świt Ragnaroku".

Na ceremonii Grammy 2023 nie zabrakło oczywiście występów. Jednym z największych był ten okazji zbliżającej się 50. rocznicy powstania hip-hopu. Swoje największe hity wykonali takie gwiazdy tego gatunku, jak Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Flavor Flav, Queen Latifah, Big Boi z Outkast czy Missy Elliott.

Na scenie pojawili się również m.in. Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo oraz Kim Petras i Sam Smith. Z kolei Kacey Musgraves, Bonnie Raitt, Sheryl Crow, Mick Fleetwood i Quavo w segmencie in memoriam złożyli hołd muzykom, którzy zmarli w ubiegłym roku.

Kto zdobył Grammy 2023? Lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach

Grammy 2023 rozdano w tym roku w aż 91 kategoriach (dodano pięć nowych). Tradycyjnie najważniejsze były jednak: piosenka roku, nagranie roku, album roku, czy najlepszy album w danym gatunku muzycznym. Kto wygrał Grammy 2023? Prezentujemy wybranych zwycięzców (oznaczyliśmy ich pogrubioną czcionką).

Piosenka roku:

Adele – "Easy on Me"

Beyoncé – "Break My Soul"

Bonnie Raitt – "Just Like That"

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – "God Did"

Gayle – "ABCDEFU"

Harry Styles – "As It Was"

Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"

Lizzo – "About Damn Time"

Steve Lacy – "Bad Habit"

Taylor Swift – "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)"

Nagranie roku:

ABBA – "Don’t Shut Me Down"

Adele – "Easy on Me"

Beyoncé – "Break My Soul"

Brandi Carlile Featuring Lucius – "You and Me on the Rock"

Doja Cat – "Woman"

Harry Styles – "As It Was"

Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"

Lizzo – "About Damn Time"

Mary J. Blige – "Good Morning Gorgeous"

Steve Lacy – "Bad Habit"

Album roku:

ABBA – "Voyage"

Adele – "30"

Bad Bunny – "Un Verano Sin Ti"

Beyoncé – "Renaissance"

Brandi Carlile – "In These Silent Days"

Coldplay – "Music of the Spheres"

Harry Styles – "Harry’s House"

Kendrick Lamar – "Mr. Morale & the Big Steppers"

Lizzo – "Special"

Mary J. Blige – "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

Najlepszy nowy artysta:

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Najlepszy album wokalny pop:

ABBA – "Voyage"

Adele – "30"

Coldplay – "Music of the Spheres"

Harry Styles – "Harry’s House"

Lizzo – "Special"

Najlepsze nagranie dance/electro:

Beyoncé – "Break My Soul"

Bonobo – "Rosewood"

David Guetta & Bebe Rexha – "I’m Good (Blue)"

Diplo & Miguel – "Don’t Forget My Love"

Kaytranada Featuring H.E.R. – "Intimidated"

Rüfüs Du Sol – "On My Knees"

Najlepsza piosenka – rap:

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – "God Did"

Future Featuring Drake & Tems -"Wait for U"

Gunna & Future Featuring Young Thug – "Pushin P"

Jack Harlow Featuring Drake – "Churchill Downs"

Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"

Najlepszy album – muzyka alternatywna:

Arcade Fire – "WE"

Big Thief – "Dragon New Warm Mountain I Believe in You"

Björk – "Fossora"

Wet Leg – "Wet Leg"

Yeah Yeah Yeahs – "Cool It Down"

Najlepszy album – rock:

The Black Keys – "Dropout Boogie"

Elvis Costello & The Imposters – "The Boy Named If"

Idles – "Crawler"

Machine Gun Kelly – "Mainstream Sellout"

Ozzy Osbourne – "Patient Number 9"

Spoon – "Lucifer on the Sofa"

Solowy występ pop:

Adele – "Easy On Me"

Bad Bunny – "Moscow Mule"

Doja Cat – "Woman"

Steve Lacy – "Bad Habit"

Lizoo – "About Damn Time"

Harry Styles – "As It Was"

Najlepszy występ pop w duecie lub grupie:

Abba – "Don’t Shut Me Down"

Camilla Cabello and Ed Sheeran – "Bam Bam"

Coldplay and BTS – "My Universe"

Post Malone and Doja Cat – "I Like You (A Happier Song)"

Sam Smith and Kim Petras – "Unholy"

Najlepsza piosenka R&B:

Beyoncé – "Cuff It"

Mary J Blige – "Good Morning Gorgeous"

Muni Long – "Hrs & Hrs"

Jazmine Sullivan – "Hurt Me So Good"

PJ Morton – "Please Don’t Walk Away"

Najlepszy występ rock:

Beck – "Old Man"

The Black Keys – "Wild Child"

Brandi Carlile – "Broken Horses"

Bryan Adams – "So Happy It Hurts"

Idles – "Crawl!"

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9"

Turnstile – Holiday"

