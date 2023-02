Słynny piłkarz zaginął po trzęsieniu ziemi w Turcji. Dramatyczny apel trenera

Były napastnik m.in. Chelsea Londyn i Newcastle United Christian Atsu został uwięziony w gruzach w wyniku niszczycielskich trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Turcję i Syrię w poniedziałek. Reprezentant Ghany wraz z kolegami z zespołu znajdował się w jednym z budynków, które runęły wskutek działania kataklizmu. Na razie jest na liście zaginionych, ale liczba ofiar szybko rośnie.

Były napastnik Chelsea zaginął po trzęsieniu ziemi. Jego trener wystosował dramatyczny apel screen: Yağız Sabuncuoğlu, Twitter

Tragiczne informacje od niemal doby napływają z Turcji i Syrii

W trzęsieniu ziemi zginęło tysiące ludzi. Kolejne tysiące osób to ranni

Wśród zaginionych pod gruzami jest Christian Atsu, piłkarz z Ghany

31-letni reprezentant Ghany, obecnie grający w tureckiej drużynie Hatayspor, zaginął w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji. Służby cały czas starają się znaleźć piłkarza. Wcześniej informowano, że pod gruzami uwięziony jest również dyrektor sportowy Hataysporu Taner Savut. Według niektórych źródeł w budynku, który zawalił się wskutek trzęsienia ziemi, przebywało dziewięciu zawodników Hataysporu oraz dwóch działaczy.

Turecka ekipa w niedzielę ograła w meczu Superligi Kasimpasę 1:0, a bramkę w samej końcówce strzelił bezpośrednio z rzutu wolnego Christian Atsu. Teraz okazuje się, że służby walczą o życie piłkarzy i starają się ich wydobyć spod gruzów. Akcja ratunkowa prowadzona jest w niezwykle trudnych warunkach, a tureckie służby na razie nie przekazują żadnych informacji na temat zaginionego Ghańczyka.

Christian Atsu zaginął po trzęsieniu ziemi w Turcji

Podczas akcji wyciągnięto spod zawalonego budynku także dwóch innych zawodników i członków personelu technicznego tej drużyny. Niestety oprócz Christiana Atsu uwięziony jest również bramkarz Yeni Malatyasporu, Ahmet Eyup. Nad losem piłkarzy boleją władze, rozgrywki piłkarskie w Turcji zawieszono. Dramatyczny apel o pomoc skierował trener Hataysporu, słynny przed laty bramkarz Volkan Demirel.

Na koncie Newcastle United na Twitterze napisano: "Modlimy się o pozytywne wieści ws. Christiana Atsu". Atsu spędził pięć sezonów w Newcastle, po raz pierwszy dołączył do nich na wypożyczeniu w 2016 roku z Chelsea Londyn i pomógł klubowi wywalczyć awans do Premier League. W ekipie The Blues nie zagrał ani razu, do Anglii trafił z FC Porto. Później grał także w ekipach Evertonu FC, Bournemouth AFC, Malagi CF czy Vitesse Arnhem.

Jeśli chodzi o Hatayspor, to ta drużyna ma siedzibę w mieście Antakya w południowej prowincji Turcji Hatay, w pobliżu granicy z Syrią. Atsu zagrał tam w niedzielę, wchodząc jako rezerwowy i strzelając zwycięskiego gola w meczu u siebie z Kasimpasą.Przypomnijmy, że trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera nawiedziło południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek.

Tysiące rannych i zabitych po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii

Wieczorem w poniedziałek wiadomo już, że do ponad 2300 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Co więcej, do wstrząsu wtórnego doszło blisko 12 godzin od pierwszego trzęsienia ziemi. Eksperci zlokalizowali też jego epicentrum – około 15 km na południe od tureckiego miasta Elbistan w prowincji Kahramanmaras. Mieszka tam 140 tys. osób.

"Nowe trzęsienie ziemi znajduje się około 100 km na północ od trzęsienia, do którego doszło ostatniej nocy. Po 12 minutach nastąpił silny wstrząs wtórny o magnitudzie 6 stopni" – przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).

Jak podało EMSC, wstrząsy były odczuwalne na obszarze 700 km przez około 144 mln ludzi na Cyprze, w Turcji, Libanie, Syrii, Izraelu i Gruzji. "Nigdy nie czułem czegoś takiego w ciągu 40 lat mojego życia" – relacjonowali poszkodowani w rozmowie z Reutersem.

– To największy kataklizm od 1939 roku. Ponad 6300 osób jest rannych, zawaliło się ponad 2800 budynków – mówił wcześniej Erdoğan w trakcie konferencji prasowej. Liczba rannych i zakres zniszczeń cały czas rosną. Jak dodał, dotychczas 45 państw świata, w tym Polska, zaoferowało pomoc. Ratownicy z Polski są już w drodze do Turcji.