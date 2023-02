Nie żyje Wojciech Walasik. Aktor był znany fanom seriali "Klan" i "Ojciec Mateusz"

Nie żyje Wojciech Walasik. Aktor znany z takich seriali, jak "Klan" czy "Ojciec Mateusz" od lat walczył z nieuleczalną chorobą. Walasik zmarł w wieku 60 lat.

Wojciech Walasik zmarł 3 lutego w wieku 60 lat. Informację o jego śmierci przekazała Akademia Muzyczna im. Grażyny Kiejsuta Bacewiczów w Łodzi, która poinformowała również o pogrzebie aktora.

"Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 8 lutego 2023 roku (środa) o godzinie 14.00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Leonarda w Pajęcznie. Uroczystości poprzedzi wystawienie oraz wyprowadzenie urny na cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Cmentarnej o godzinie 12:00" – czytamy we wpisie na profilu Akademii.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy żegnających aktora, który był także nauczycielem łódzkiej Akademii Muzycznej w latach 2001-2011.

"Nie mogę w to uwierzyć. Był stanowczo za młody... Pamiętam Profesora, jakby to było wczoraj – świetny człowiek, inteligentny, z poczuciem humoru, dystansem, ciepły...darzył nas, mnie, szczerą sympatią. Jest mi ogromnie, przeogromnie smutno", "Mój serdeczny licealny kolega... Do tej pory wspominam wagary w Ratuszowej, jak grał na fortepianie... Pełen życia i niebanalnego poczucia humoru, takim go chcę pamiętać" – czytamy w komentarzach.

Walasik zmarł w wieku 60 lat po latach walki z ciężką chorobą. W ubiegłym roku dla aktora została zorganizowana zbiórka, gdyż przez problemy zdrowotne nie mógł pracować i popadł w długi (mógł stracić mieszkanie na Ochocie). W ramach wspomnianej zbiórki udało się zebrać 22 tys. złotych (czyli o 3 tys. więcej niż planowano).

Kim był Wojciech Walasik?

Walasik urodził się 20 maja 1962 roku w Łodzi. Profesjonalne wykształcenie zdobył na PWSFTviT w Łodzi i Akademii Muzycznej w Łodzi.

"W latach 1987-88 był związany z Teatrem Nowym w Poznaniu, a w latach 1988-97 – z łódzkim Teatrem Studyjnym ’83 im. Juliana Tuwima. Od roku 1997 był aktorem Teatru Nowego w Łodzi. Często brał udział w produkcjach kinowych i telewizyjnych – występował w obrazach reżyserii m.in. Władysława Pasikowskiego, Wojciecha Jerzego Hasa, Marka Koterskiego, Mariusza Trelińskiego oraz Andrzeja i Janusza Kondratiuków" – napisano w poście zamieszczonym na profilu Akademii Muzycznej w Łodzi.

"Oprócz aktywności scenicznej, działał jako lektor, reżyser koncertów i spektakli, a także tworzył muzykę do przedstawień teatralnych (m.in. w łódzkim Teatrze Nowym – do Biednych ludzi Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Stanisława Brejdyganta i Czarującej szewcowej Federica Garcii Lorki w reżyserii Jana Polewki). W latach 1997-2002 był instruktorem grup teatralnych w Centrum Kształcenia Młodych w Łodzi" – dodano.

Publiczności Walasik mógł być znany przede wszystkim z występów w takich serialach, jak "Klan" (Bronisław Porębski, "mąż" Czesi), "Plebania" (Jarek, brat Maryli) czy "Ojciec Mateusz" (Jan Bienias).