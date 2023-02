Rami Malek zdradził, co zaproponował księżnej Kate. Była mocno zaskoczona

Rami Malek opowiedział o propozycji, jaką złożył Kate Middleton Fot. Rex Features/East News

Rami Malek o spotkaniu z księżną Kate i księciem Williamem wspomniał, będąc gościem w programie Jimmy'ego Kimmela. Aktor spotkał się z książęcą parą podczas rozdania Nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) w 2019 roku. Właśnie podczas tej gali odebrał nagrodę w kategorii "Najlepszy aktor pierwszoplanowy" za rolę Freddiego Mercurego w filmie "Bohemian Rhapsody".

Jak zdradził w programie, kiedy spotkał członków rodziny królewskiej nie czuł tremy. Wręcz przeciwnie, rozmawiał z nimi bez ogródek, zadając nawet kilka osobistych pytań.

To było fascynujące spotkanie. Oni tak bardzo się starali, żeby z każdym zmienić nawet kilka zdań (...) Zrobili dobrą robotę. W pewnym momencie zapytałem księżną Kate, jak daje sobie z tym wszystkim radę, przecież przed chwilą urodziła dziecko. Powiedziałem, że to musi być wyczerpujące. Tylko delikatnie westchnęła i od razu zapytała się o moje samopoczucie. Natychmiast odbiłem piłeczkę, a ona w najbardziej dystyngowany i elegancki sposób jedynie porozumiewawczo się uśmiechnęła, dając do zrozumienia, że nie jest to łatwe zadanie.

Prowadzący Jimmy Kimmel nie odpuścił tematu, dopytując, o czym rozmawia się z royalsami. Podsumował, że członkowie rodziny królewskiej są bardzo powściągliwi w rozmowie, uważając na każde słowo, co z pewnością może czynić rozmowę trudną i bardziej wymagającą. Wtedy Malik zdradził, o czym rozmawiał z Kate Middleton.

Kiedy zadałem pytanie o to, jak się czuje, ona tylko dodała, że owszem "posiadanie dziecka to duże wyzwanie". Zrobiła to w najbardziej elegancki sposób, jak przystało na członkinię rodziny królewskiej. Najśmieszniejsze nastąpiło potem. Ja po prostu im zaproponowałem, że jak będą chcieli wziąć sobie wolne i odpocząć, to mogą na mnie liczyć. Księżna Kate zapytała, co mam na myśli i dodałem, że mogę być nianią, a oni po prostu będą mogli swobodnie wyjść i się pobawić. Była zaskoczona.