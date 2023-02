Wyż Elisabeth przyniesie siarczysty mróz. Na termometrach nawet -20 stopni

Do naszego kraju dotarł silny wyż Elisabeth. Synoptycy zapowiadają także wzrost ciśnienia, które osiągnąć może wartości w granicach 1050 hPa. Ten wyż spowoduje, że będzie bardzo zimo. Na termometrach będzie nawet 20 stopni na minusie.

W tym tygodniu w Polsce będzie mroźno. Fot. windy.com/screenshot

W nadchodzących dniach czeka nas spore ochłodzenie. Będzie bardzo zimo, szczególnie nocami

Na szczęście siarczysty mróz zostanie z nami tylko kilka dni i już w weekend będzie cieplej

Jak podają synoptycy IMGW, od czwartku pogodę w kraju kształtować będzie wyż Elisabeth, obejmujący swoim zasięgiem niemal całą Europę.

W kolejnych dniach w Polsce będzie naprawdę mroźno

"Będzie dość pogodnie, ale zimno, nocami mróz dwucyfrowy. Od piątku nastąpi przebudowa pola barycznego i kraj znajdzie się w zasięgu niżu znad Skandynawii. Zacznie napływać lżejsze powietrze polarne morskie, stopniowo wypierając zalegające nad Polską powietrze arktyczne" – ostrzegają meteorolodzy w najnowszej prognozie pogody.

Już w środę temperatura maksymalna wyniesie od –7°C na południowym wschodzie, około 0°C w centrum, do 3°C nad morzem. W nocy będzie minimalnie od –20°C na Podhalu, około –7°C w centrum, do –1°C w rejonie Świnoujścia.

Podobnie będzie w czwartek. Temperatura maksymalna wyniesie od -7°C na południowym wschodzie, około 0°C w centrum, do 5°C na południowym zachodzie. W nocy będzie minimalnie od –19°C na Podhalu, około –3°C w centrum, do 0°C nad morzem.

Z kolei w piątek zacznie padać śnieg w całym kraju. Temperatura maksymalna wahać się będzie od –4°C na południowym wschodzie, około 2°C w centrum, do 4°C nad morzem. W nocy będzie od –15°C na Podhalu, około –1°C w centrum, do 1°C nad morzem.

W weekend pogoda trochę się poprawi. "W sobotę nadal pochmurno i opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, na zachodzie lokalnie deszczu. Temperatura maksymalna od –4°C na południowym wschodzie, około 2°C w centrum, do 6°C na południowym zachodzie" – czytamy w biuletynie IMGW. Podobnie będzie w niedzielę, ale temperatura maksymalna wyniesie od –3°C na południowym wschodzie, około 3°C w centrum, do 7°C na północnym zachodzie.

Silny wyż wpłynie dość niekorzystnie na ciśnienie

Co jednak ważne, silny wyż przyniesie rozpogodzenia, ale wpłynie dość niekorzystnie na ciśnienie, które może osiągnąć do 1050 hPA. "W Polsce utrzymuje się bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne" – ostrzegało już we wtorek IMGW.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl bardzo niebezpieczna sytuacja panowała w weekend (4-5 luty) w Tatrach, gdzie obowiązywał czwarty (w pięciostopniowej skali) stopień zagrożenia lawinowego. To oznacza, że nie ma możliwości ani spacerowania po szlakach, ani korzystania ze stoków narciarskich. Wstrzymano ruch kolejek na Kasprowy Wierch oraz transport konny na Morskie Oko. Nadchodzące ochłodzenie nie poprawi tej sytuacji.