Takiej umowy Iga Świątek nie miała. Gigant kiedyś wspierał Roberta Lewandowskiego

Iga Świątek będzie ambasadorką napojów izotonicznych Oshee i ma pomóc marce w ekspansji na rynkach poza Polską. Najlepsza polska tenisista jest twarzą marki, którą kiedyś współpracowała z Robertem Lewandowskim, a teraz będzie wspierać najlepszą tenisistkę świata. – To dopiero początek – zapowiada nasza mistrzyni.

Fot. Sydney Low/Associated Press/East News

Iga Świątek została ambasadorką marki napojów Oshee

To nowy sponsor 21-latki i jej pierwsza tego typu umowa

Oshee planuje globalną ekspansję, w czym pomóc ma Polka

Kontrakt podpisano na dwa lata, ale może zostać przedłużony

Takiej umowy reklamowej i współpracy na taką skalę jeszcze w przypadku Igi Świątek nie było. Najlepsza tenisistka świata i jej ekipa związali się z marką Oshee, która przed laty współpracowała m.in. z Robertem Lewandowskim, a teraz postawiła na rakietę numer jeden na świecie. Producent napojów izotonicznych chce wiosną wejść do sklepów na całym świecie i uznał, że drzwi na zagraniczne rynki może mu otworzyć wybitna tenisistka.

Wizerunek Igi Świątek pojawi się na opakowaniach napoju Oshee oraz w reklamach na całym świecie. Co ważne, Polka będzie też spożywała napoje sponsora podczas występów w kolejnych turniejach, gdzie ma się pojawić logo firmy. Producent napojów, to pewna nowinka, wchodzi do współpracy nie tylko z tenisistką, ale z całym jej sztabem. Markę Oshee będą również reklamować Daria Abramowicz, Tomasz Wiktorowski i Maciej Ryszczuk.

"Dziś przychodzę z pewnym newsem i współpracą bardzo spójną z moim aktywnym i zdrowym stylem życia. W lutym rozpoczęłam partnerstwo z polską marką Oshee producentem napojów izotonicznych i żywności funkcjonalnej. Na testowanie wytypowanych dla mnie produktów poświęciłam sporo czasu i po konsultacjach z moim zespołem włączyłam je do diety" – ogłosiła tenisistka. Plany, rozłożone na dwa lata, są bardzo ambitne.

"Nie jest przypadkowe, że pierwszą współpracą ogłaszaną po poprzednim sezonie jest polska marka o globalnych ambicjach, którą zamierzam wspierać w rozwoju i wspólnie promować nasz kraj na świecie. Niedługo zobaczycie w sklepach izotoniki czy napoje witaminowe Oshee z moim wizerunkiem, ale to dopiero początek. Planujemy też linię moich własnych produktów, więc stay tuned" - przekazała Iga Świątek.

Co na nową umowę, która na polskim rynku z pewnością jest dużym wydarzeniem, przedstawiciele marki? "Zamierzamy jeszcze mocniej uświadomić ludziom aktywnym, jak ważnym elementem takiego trybu życia jest dbałość o zdrowe i bezpieczne uprawianie sportu, na które składają się również właściwe nawadnianie oraz uzupełnianie utraconych w trakcie wysiłku składników odżywczych" - cytują Wirtualnemedia.pl Tadeusza Czarnieckiego, dyrektora Oshee.

Krakowska firma za kontrakt z 21-latką może zapłacić nawet kilka milionów złotych, a Iga Świątek powoli wkracza do grona najlepiej zarabiających sportowców na świecie. W Polsce ustępuje już tylko Robertowi Lewandowskiemu, ale i jego może wkrótce prześcignąć. Kolejne umowy sponsorskie - dziś poza Oshee związana jest z markami Rolex, Asics oraz Xiaomi - oraz rosnąca wartość marketingowa to naturalna kolej rzeczy na tym etapie jej kariery. Sponsorzy lubią naszą zawodniczkę, bo poza wielkimi sukcesami na korcie i pozycji numer jeden w rankingach, atrakcyjna jest sama jej postać. Zdystansowana, skromna, wyważona i bardzo pozytywna. Gdy trzeba, upomina się o swoje - jak przed US Open, gdy skrytykowała dobór piłek - a gdy jest okazja, to pomaga. Jej akcja wsparcia dla Ukrainy i turniej charytatywny w Krakowie odbiły się echem na całym świecie. Teraz czas na nowe wyzwania.