Nagłe wystąpienie Morawieckiego. Rzucał oskarżeniami i zwrócił się do Tuska

Mateusz Morawiecki podczas środowego wystąpienia odwołał się do rządów Donalda Tuska. Ocenił je jako "błędne" w kontekście ówczesnej współpracy rosyjsko-polskiej. Premier zaapelował do Tuska przed wizytą Joe Bidena w Polsce o jedną konkretną rzecz.

Premier wystosował apel do Donalda Tuska. Fot. Mateusz Jagielski/East News

Premier Mateusz Morawiecki wygłosił oświadczenie w swojej kancelarii

Szef polskiego rządu wystosował konkretny apel do Donalda Tuska

Chodzi o "przyznanie się do błędu" ws. polityki prowadzonej wobec Rosji

Mateusz Morawiecki podczas środowego spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odwołał się do rządów Donalda Tuska. Premier wyliczał działania Platformy Obywatelskiej sprzed kilkunastu lat, które jego zdaniem były związane z zacieśnianiem współpracy między Polską a Rosją.

Współpraca rosyjsko-polska. Premier wyliczał działania rządów Tuska

– Równo 15 lat, wkrótce po tym, jak Donald Tusk został premierem rządu, doszło do fundamentalnej zmiany w naszej polityce zagranicznej – zaczął Morawiecki.

Odwołał się między innymi do wizyty Tuska na Kremlu w 2008 roku, kiedy ówczesny premier powiedział, że "Polska jest gotowa do odmrażania relacji rosyjsko-polskich". Stwierdził, że ten zwrot został zauważony przez sojuszników Polski, a jego konsekwencje "każdy widzi".

Premier w związku z tym przywołał wiele sytuacji, m.in. o podpisaniu długoterminowych umów podpisanych z Rosją, zrezygnowanie z budowania gazociągu Baltic Pipe, rezygnację przez sojuszników amerykańskich z tarczy antyrakietowej czy brak rozwoju obecności NATO w "wyraźny sposób" w Polsce.

Morawiecki ocenił, że za rządów Donalda Tuska nie było "żadnego skokowego przyrostu" obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Szef polskiego rządu wspomniał także o "zbrodniczym, błędnym oddaniu śledztwa sprawy katastrofy smoleńskiej w ręce rosyjskie".

Prezes Rady Ministrów stwierdził również, że w 2014 roku Tusk udzielił "całkowicie błędnych rad" Ukrainie.

Apel Morawieckiego do Tuska: Musi odciąć się od swojej błędnej polityki

– Podstawowym błędem geopolitycznym, o charakterze strategicznym, rządu Tuska, ministra Sikorskiego, było niezrozumienie, że Rosja zawsze dąży do uzależnienia Polski – mówił Morawiecki.

Premier zaapelował do lidera PO, aby przed przyjazdem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena do Polski przyznał się do jednej rzeczy.

– Zwracam się a z apelem do Donalda Tuska, aby odciął się od swoich błędów, które zaczęły się równo 15 lat temu, podczas jego wizyty na Kremlu – mówił premier. – Aby przyznał się do wielkiego błędu geopolitycznego, wielkiego błędu strategicznego, w który brnął, który realizował właściwie ku satysfakcji naszych zachodnich sąsiadów – kontynuował.

Powiedział również, że "dziś świat zachodni przyznaje rację rządowi Prawa i Sprawiedliwości". – Słyszę to w każdym tygodniu – powiedział Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił, że ważne jest, aby Donald Tusk "zdecydowanie odciął się od swoich zasadniczych i fundamentalnych błędów" przed wizytą najważniejszego sojusznika Polski i rocznicą rosyjskiej agresji w Ukrainie.