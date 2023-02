Joe Biden przyleci do Polski. Amerykańskie media podały nieoficjalny termin wizyty

Obecne plany przewidują wizytę prezydenta USA w Polsce pod koniec lutego – podała amerykańska telewizja NBC News. Konkretna data jednak nie padła. Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że Joe Biden odwiedzi nasz kraj 24 lutego, czyli w pierwszą rocznicę wojny w Ukrainie.

"Wizyta w Europie dałaby Bidenowi okazję do wspierania większej jedności w ramach sojuszu amerykańsko-europejskiego" – relacjonują amerykańskie media

NBC News jako pierwsza poinformowała w styczniu, że Joe Biden rozważa podróż do Europy, w tym prawdopodobnie do Polski

Pierwotnie mówiło się, że amerykański przywódca przyleci do Polski w rocznicę wybuchu wojny, jednak ten termin jak na razie nie został potwierdzony przez Biały Dom

"Oczekuje się, że prezydent Joe Biden przyleci w lutym do Polski, aby uczcić rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę" – przekazała NBC News, powołując się na swoje źródła. Jak dodano, "podróż nie jest ostateczna", dopóki Biały Dom oficjalnie jej nie ogłosi.

Podano nieoficjalny termin wizyty Bidena w Polsce

Nie wiadomo też, czy prezydent USA ma w planach "dodatkowe przystanki" w innych miejscach. Stacja poprosiła o komentarz rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale odmówił komentarza.

"Wizyta w Europie dałaby Bidenowi okazję do wspierania większej jedności w ramach sojuszu amerykańsko-europejskiego. Biden skomentował znaczenie tej jedności, kiedy ogłosił 25 stycznia, że ​​Stany Zjednoczone wyślą do Ukrainy 31 czołgów Abrams" – podaje NBC News.

– Mówię to od dawna: Rosja oczekuje, że się rozpadniemy, nie pozostaniemy zjednoczeni. Ale jesteśmy całkowicie zjednoczeni – mówił wówczas prezydent Biden.

Przydacz: Trwa ustalanie szczegółów wizyty prezydenta USA

Na razie nie wiadomo więc kiedy, ale prezydencka wizyta Joe Bidena w Polsce z pewnością się odbędzie. Tę informację przekazał też kilka dni temu Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. – Szczegóły będą przekazywane wtedy, kiedy zostanie wskazana konkretna data – skomentował Przydacz i dodał, że trwa ustalanie szczegółów wizyty amerykańskiego przywódcy.

Do którego miasta przyleci Joe Biden? Tego również nie wiadomo, chociaż według "Dziennika Gazety Prawnej" pod uwagę brane są dwie możliwości, czyli Warszawa oraz Rzeszów. Wówczas, jak wynika z ustaleń gazety, do Polski miałby zjechać również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Tymczasem na pierwszą rocznicę wojny Rosja ma szykować zmasowane ataki – a przynajmniej tak wynika z doniesień amerykańskiego wywiadu. Podobnie twierdzi też obserwator wojskowo-polityczny Ołeksandr Kowalenko, cytowany przez agencję Unian.

Kowalenko "jest przekonany", że Rosjanie już na dwa tygodnie przed rocznicą, a konkretnie 10 lutego, będą mieli amunicję do zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. "Teraz ich skumulowany zasób może wynosić nawet 30 rakiet, o różnej nomenklaturze. Efekt takiego uderzenia mógłby być zwiększony przez równoległe zastosowanie dronów Shahed-131/136, a także hybrydowej broni rakietowej – uderzenia przez S-300/S-400" – poinformował ekspert.

