Bohosiewicz nagrała bezdomnego w Paryżu. "Tu nawet żul wygląda normalnie"

Joanna Stawczyk

M aja Bohosiewicz to w ostatnim czasie gorące nazwisko z uwagi na głośny reality show "Love Never Lies", którego została gospodynią. Celebrytka jest mocno aktywna w sieci, gdzie ochoczo pokazuje swoje życie. Ostatnio wraz z mężem udała się do Paryża. Zrelacjonowała swój spacer, a przy okazji pokazała osobę bezdomną, nazywając ją żulem. To nie spodobało się jej obserwatorom. Finalnie wydała sprostowanie.