Maję Bohosiewicz rozbawiło, kto wygrał jej licytację. Mocno się zdziwiła, z kim pójdzie na kolację

Maja Bohosiewicz to jedno z głośniejszych nazwisk w ostatnim czasie. Wszystko za sprawą pierwszego polskiego reality show Netflixa "Love Never Lies". Mimo że 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, dopiero teraz wielu artystów dowiaduje się, kto zwyciężył ich licytacje. Ta informacja zwaliła z nóg aktorkę, która wystawiła na aukcję kolację przygotowaną przez siebie w popularnej warszawskiej restauracji.

Maja Bohosiewicz zaskoczona, kto wygrał jej licytację dla WOŚP Fot. Pawel Wodzynski/East News

Maja Bohosiewicz w ostatnim czasie wróciła do show-biznesu za sprawą programu "Love Never Lies". To pierwsze polskie reality-show na platformie streamingowej Netflix

Jak wiele gwiazd postanowiła dorzucić się do aukcji na rzecz 31. Finału WOŚP

Teraz zaskoczyło ją, kto wygrał jej licytację. "Tak się uśmiałam" – przyznała aktorka

Maja Bohosiewicz to jedna ze znanych i lubianych polskich aktorek. Prywatnie jest siostrą aktorki Soni Bohosiewicz i żoną biznesmena Tomasza Kwaśniewskiego, z którym doczekała się dwójki dzieci: 6-letniego syna Zacharego i 5-letniej córki Leonii. Ostatnio można było ją również zobaczyć w roli prowadzącej pierwszego polskiego reality show na Netflixie "Love Never Lies".

W tym roku, jak większość celebrytów Bohosiewicz postanowiła wystawić na aukcję z okazji 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kolację, którą sama przygotuje w jednej z warszawskich restauracji. Artystka przyznała, że to może być bardzo udany wieczór, ale z drugiej strony coś może pójść nie kompletnie po jej myśli. Mimo wszystko chodzi o dobrą zabawę w szczytnym celu.

"Chcemy się pobawić i trochę powygłupiać przy tym, zrobić coś dobrego. Dlatego wymyśliliśmy, że w tym roku Majka wchodzi na kuchnię i serwuje kolację w mojej asyście. Nie wiem, kto się odważy, ale obiecuję, że będzie wesoło. My zadbamy, aby ten wieczór był pełen wrażeń, a Ciebie prosimy o licytację na 31. Finał WOŚP. Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych" – napisano w opisie aukcji.

Maja Bohosiewicz zaskoczona, kto wygrał jej licytację dla WOŚP

Jak się finalnie okazało. Licytację wygrał... mąż aktorki Tomasz Kwaśniewski, który za kolację serwowaną przez własną żonę zapłacił 24 300 złotych. Maja Bohosiewicz nie kryła swojego niedowierzania zaistniałą sytuacją, co wyraźnie dała do zrozumienia w relacji na swoim Instagramie.

No słuchajcie, tak się uśmiałam, bo cały czas mówiłam do Tomka, żeby mi wynegocjował coś zaje*****go. Weź daj mi kogoś poznać czy coś, pojedziemy z Omeną Mensah na jacht, a on, kurde, wylicytował kolację ze mną?! Mam nadzieję, że chociaż przyniesie kwiaty i jakieś ładne buty na tę kolację.

Aktorka zażartowała sobie, że jej ukochany zrobił to celowo, by jego żona nie spędziła wieczoru z innym mężczyzną. "Jakiś dzban obcy będzie z moją żoną gadał, w knajpach siedział... To tyle w temacie zazdrości w naszym związku, nie ma jej, jest pełne zaufanie" – podsumowała.