Tak Zełenski przywitał się z królem Karolem III. Wiadomo, o czym rozmawiali

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z królem Karolem III w Pałacu Buckingham. Nagrania z ich powitania obiegły już media. Wcześniej Zełenski przekazał, że spotkanie z królem to dla niego wyjątkowa chwila. Brytyjskie media dowiedziały się już, jakie wątki zostały poruszone podczas rozmowy.

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z królem Karolem III screen: Sky News, Twitter

"Wszyscy się martwiliśmy" – między innymi te słowa miały paść z ust Karola III podczas spotkania z Wołydymyrem Zełenskim

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jest zaszczycony spotkaniem z królem

Do Wielkiej Brytanii przyleciał m.in. z misją pozyskania samolotów potrzebnych ukraińskiemu wojsku

Brytyjski urzędnicy już zostali zapytani, jak odnoszą się do tego postulatu

– Będę miał zaszczyt uczestniczenia w audiencji u króla. To będzie dla mnie szczególna chwila. Przekażę Karolowi III podziękowania od wszystkich Ukraińców: za wsparcie, które jego Królewska Wysokość okazał, gdy był jeszcze księciem Walii – mówił Wołodymyr Zełenski w środę po południu przed brytyjskim parlamentem.

Jak informowaliśmy, podczas nagrodzonego owacją na stojąco wystąpienia zaapelował do Wielkiej Brytanii m.in. o dostawy samolotów i wręczył przedstawicielom parlamentu kask ukraińskiego pilota z podpisem: "Mamy wolność, dajcie nam skrzydła, by ją obronić".

Zełenski w Pałacu Buckingham. Kamery zarejestrowały przywitanie z królem Karolem III

Zaraz po przemówieniu w parlamencie Zełenski udał się do Pałacu Backingham. To jego pierwsze spotkanie z królem i druga tego typu zagraniczna podróż od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym zeszłego roku (w grudniu udał się do USA i przemawiał przed Kongresem, w drodze powrotnej był także w Polsce).

Moment powitania Zełenskiego z królem Karolem III, na którym obaj serdecznie ściskają dłonie i wymieniają uprzejmości, obiegło już media. Można je zobaczyć na nagraniu poniżej:

O czym Zełenski i Karol III rozmawiali podczas audiencji? Dziennikarze BBC ustalili nieoficjalnie, że podczas rozmowy król powiedział Zełenskiemu, że jest zachwycony tym, że może powitać go w Pałacu Buckingham. "Powiedział, że martwił się o niego i myśli o Ukrainie" – wskazano, dodając, że z ust Karola III padły słowa: "wszyscy się martwiliśmy". BBC podaje, że Zełenski podkreślił z kolei, iż brytyjski parlament był "wielkim wsparciem dla Ukrainy". "Na to król odpowiedział mu: "tak się cieszę" – relacjonują dziennikarze.

Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy poruszył podczas rozmowy z Karolem III m.in. temat wsparcia ukraińskiego nieba. Tę kwestię zapowiadał podczas wystąpienia przez brytyjskim parlamentem. – Zamierzam powiedzieć królowi coś, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, nie tylko dla przyszłości Ukrainy, ale także dla przyszłości Europy – mówił Zełenski.

– W Wielkiej Brytanii król jest pilotem sił powietrznych, a dziś na Ukrainie każdy pilot sił powietrznych jest królem. Niech Bóg błogosławi Wielką Brytanię i niech żyje król – zaznaczył, nim udał się na audiencję.

Już po spotkaniu Zełenski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podkreślił: "Pogratulowałem królowi Karolowi III niedawnego wstąpienia na tron ​​i życzyłem Brytyjczykom pokoju i pomyślności. To dla mnie zaszczyt być pierwszym prezydentem Ukrainy w historii stosunków ukraińsko-brytyjskich, którego brytyjski monarcha uhonorował audiencją". "Jestem wdzięczny Jego Królewskiej Mości za ciepłe przyjęcie i wsparcie obywateli Ukrainy, którzy schronili się przed wojną w Wielkiej Brytanii" – dodał.

Zełenski spotka się z Macronem i Scholzem

Grafik prezydenta Ukrainy jest napięty – po wylocie z Londynu Zełenski uda się do Francji. W Pałacu Elizejskim z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Z kolei w czwartek – jak informuje BBC – najprawdopodobniej pojawi się w Brukseli na szczycie Unii Europejskiej.

Brytyjskie media już zapytały przedstawicieli tamtejszego rządu, jak odniosą się do apelu Zełenskiego ws. przekazania Ukrainie samolotów. Rzecznik premiera Rishiego Sunaka przekazał, że minister obrony Ben Wallace "aktywnie" sprawdza, czy rząd Wielkiej Brytanii może wysłać wojskowe odrzutowce na Ukrainę.

Jak dodał, nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie - ale już teraz wiadomo, że brytyjski rząd chce jak najszybciej rozpocząć szkolenie myśliwców dla ukraińskich pilotów.

