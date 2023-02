Ukraina dostanie zachodnie myśliwce? Wiadomo, co Sunak obiecał Zełenskiemu

Prezydent Ukrainy w środę odwiedził Wielką Brytanię. Wygłosił tam m.in. przemówienie przed brytyjskim parlamentem. Pod koniec dnia Wołodymyr Zełenski i Rishi Sunak wzięli udział we wspólnej konferencji. Padło tam wiele ważnych słów ze strony brytyjskiego przywódcy. Pojawił się też wątek myśliwców dla Kijowa.

Premier Wielkiej Brytanii oraz prezydent Ukrainy. Fot. HANDOUT/AFP/East News

Prezydent Ukrainy był w środę w Wielkiej Brytanii. Ten kraj jest drugiem po USA największym dostawcą pomocy wojskowej dla Kijowa

– Będziemy szkolić ukraińskie siły powietrzne zgodnie ze standardami NATO – zadeklarował premier Wielkiej Brytanii

Nie ma jednak jasnej decyzji ws. tego, że Ukraina otrzyma zachodnie myśliwce

– Musimy uzbroić Ukrainę tak krótkoterminowo, jak i długoterminowo – mówił podczas konferencji z prezydentem Ukrainy premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Przekazał również, że 10 000 żołnierzy przybyło już do Wielkiej Brytanii na szkolenie wojskowe, a zaledwie kilka dni temu dziesiątki innych przyjechało na szkolenia w zakresie obsługi czołgów Challenger 2.

Co obiecał premier Wielkiej Brytanii Zełenskiemu?

Premier Wielkiej Brytanii stwierdził też, że wojska ukraińskie "już opanowują prowadzenie tego czołgu", co, jak "ma nadzieję, zmieni sytuację na polu bitwy w Ukrainie". – Poświęcenie, odwaga i determinacja to zasługa was i waszego kraju – dodał Brytyjczyk. Podkreślił przy tym, że niewiarygodna siła i odwaga Ukrainy ostatecznie pokonają tyranię. – Dlatego szkolimy Ukraińców i uzbrajamy w sprzęt, którego potrzebują do odparcia sił rosyjskich – wskazał.

Sunak powiedział też Zełenskiemu, że Wielka Brytania "zawsze będzie po stronie Ukrainie, dodając, że ten kraj jest "niezachwianym przyjacielem". Premier Wielkiej Brytanii zauważył, że jego rząd przyspiesza dostawy sprzętu wojskowego, aby mieć pewność, że dotrze on w ciągu tygodni, a nie miesięcy czy lat. Sunak mówił też o tym, że Wielka Brytania rozszerza swój program szkoleniowy na pilotów piechoty morskiej i myśliwców dla Ukraińców.

W kwestii myśliwców dla Ukrainy premiera Sunaka zapytano, czy Ukraina otrzyma myśliwce z Wielkiej Brytanii – a jeśli tak, to kiedy. Brytyjski premier odpowiedział, że Wielka Brytania bardzo jasno informuje o pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie.

Sunak: Będziemy szkolić ukraińskie siły powietrzne zgodnie ze standardami NATO

– Jeśli chodzi o myśliwce, oczywiście są one częścią rozmowy, dlatego ogłosiliśmy dzisiaj, że będziemy szkolić ukraińskie siły powietrzne zgodnie ze standardami NATO – kontynuował Brytyjczyk. Nie padała jednak deklaracja, czy Ukraina otrzyma wkrótce takie samoloty.

Z kolei Zełenski poinformował, że on i premier Sunak cały czas rozmawiają o pomocy dla Ukrainy. Jak stwierdził, nie może zdradzić wszystkich szczegółów tego, o czym dzisiaj rozmawiano, ale jest "głęboko wdzięczny" Sunakowi za zrozumienie potrzeb Ukrainy i wzmocnienie partnerstwa między oboma krajami.

Zełenski podziękował też królowi Karolowi III, którego spotkał wcześniej w Pałacu Buckingham, a także posłom, którzy udzielili Ukrainie poparcia w Westminster Hall. Podczas wizyty politycy podpisali ponadto Deklarację londyńską, wzmacniającą partnerstwo między Wielką Brytanią a Ukrainą.

W czasie konferencji doszło też do wzruszającej sytuacji. Dziennikarka ukraińskiego serwisu BBC mówiła do Zełenskiego po ukraińsku, po czym wstała i otrzymała uścisk od prezydenta Ukrainy, który zażartował, że potrzebuje lepszej ochrony.

Czytaj także: https://natemat.pl/467741,zelenski-leci-do-paryza-na-spotkanie-z-macronem-i-scholzem