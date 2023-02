"Dziś myślę: Boże, jakie to było głupie". Woźniak-Starak o aferze z Dodą sprzed lat

Przed laty między Agnieszką Woźniak-Starak a Dodą wyniknął konflikt. Panie miały nawet poszarpać się na jednej z imprez. Od tamtej pory wokalistka ma "bana" w TVN. W najnowszym wywiadzie dziennikarka powiedziała, jak z perspektywy czasu patrzy na tamtą sytuację. Wspomniała też o pogodzeniu się Miszczaka i Rabczewskiej.

Edward Miszczak pracował w TVN przez 25 lat. Wydawało się, że ma dobry kontakt ze swoimi pracownikami m.in. Agnieszką Woźniak-Starak. Przypomnijmy, że rozkwit jej dziennikarskiej kariery nastąpił właśnie "za czasów Miszczaka".

Kilka miesięcy temu okazało się jednak, że długoletni szef stacji TVN przechodzi do konkurencji. I tak nową, wiosenną ramówkę omawiał już na konferencji prasowej Polsatu.

Prowadząca "Dzień dobry TVN" w rozmowie z Plejadą przyznała: – Z zainteresowaniem obserwuję to wszystko, bo ta sytuacja jest abstrakcyjna. Akurat w dniu, kiedy Polsat miał konferencję ramówkową ja nagrywałam wywiad z Wojtkiem Mecwaldowskim, który był na tej konferencji. Rozmawialiśmy o tym, że to jest surrealistyczne, że Edward przemawiał na konferencji Polsatu. Na pewno jest to ciekawe zjawisko. Lubię, jak coś się dzieje. Nigdy nie wiadomo co z takiego przetasowania wyniknie.

Po głośnym transferze Miszczaka wielu zastanawiało się, co z jego współpracą z Dodą. Dodajmy, że przed zmianą dyrektora stacji Rabczewska pojawia się na imprezach, realizowała nawet swoje programy i miała już pomysł na następne show w Polsacie.

A przecież przed laty Doda i Miszczak zaliczyli spięcie. Wszystko to w konsekwencji wywiadu Agnieszki Woźniak-Starak z córką Pawła Rabczewskiego (ojca Doroty) z nieformalnego związku. Rozmowa ukazała się w programie "Na językach" i dała niekorzystny pogląd na najbliższych wokalistki.

Sprawa trafiła nawet do sądu. Z kolei piosenkarka i dziennikarka spotkały się na jednej z imprez branżowych. Miało dojść między nimi do szarpaniny. W wyniku całej tej sytuacji Doda miała dostać bana na występy w TVN.

Woźniak-Starak skomentowała pojednanie Dody z Miszczakiem i wróciła do afery sprzed lat

Dziś, gdy Miszczak jest już w Polsacie, jego kontakt z Rabczewską zupełnie się zmienił. Teraz mają dobrą relację. Woźniak-Starak powiedziała, co o tym myśli i wróciła do swojej kłótni z Dodą sprzed lat.

– To jest stara historia, a w moim życiu wiele się od tamtej pory wydarzyło. Mam dzisiaj do tego zupełnie inne emocje – przyznała.

– Edward gdzieś powiedział, że on jest menedżerem, który dopiera sobie ludzi do pracy, ja to rozumiem. Robienie telewizji to jest robienie biznesu. On ma pełną wolność w decydowaniu o tym, z kim będzie pracował. Z dzisiejszej perspektywy, jak patrzę na tę sytuację, mądrzejsza o parę lat i parę życiowych doświadczeń, to bardzo się dziwię, że wtedy kosztowało mnie to tyle nerwów, bo ja rzeczywiście traktowałam to bardzo poważnie. Dziś myślę: Boże, jakie to było głupie. Jak czasem spojrzysz na coś z perspektywy, to masz taką myśl: Boże, czym ty się dziewczyno przejmowałaś – dodała.

A czy Woźniak-Starak i Doda kiedyś się pogodzą? Dziennikarka przyznała, że na razie nie miały okazji, aby "podać sobie rękę". – Nie spotykamy się (z Dodą – przyp. red.), nigdy się nie spotkałyśmy. Może bywamy na innych imprezach. Nie jest to specjalnie robione – wyjaśniła.