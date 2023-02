Nina Tyrka zamieniła parkiet na warzywniak. Jakie ceny proponuje w swoim sklepie?

Ponad siedem lat temu Nina Tyrka i Agustin Egurrola zdecydowali o zakończeniu swojego kilkuletniego związku. Tancerka wraz z rozstaniem odsunęła się także od show-biznesu i występów w telewizji. Zdecydowała się przebranżowić. Jakie produkty i w jakich cenach można dostać w jej sklepie, zlokalizowanym na warszawskim Wilanowie.

Była partnerka Agustina Egurroli prowadzi warzywniak w Warszawie. Oto ceny Fot. Tomasz Zukowski/East News; Marek BAZAK/East News

Agustin Egurrola przez wiele lat był związany z tancerką Niną Tyrką, którą mogliśmy oglądać w kilku edycjach "Tańca z Gwiazdami"

W 2008 roku para powitała na świecie córkę Carmen. Ich związek nie przetrwał i rozstali się w 2015 roku

Okazuje się, że obecnie była partnerka choreografa skupia się na swoim biznesie. I nie jest on wcale związany z tańcem

Była partnerka Agustina Egurroli prowadzi warzywniak w Warszawie

Nina Tyrka i Piotr Tyrka to mistrzowie tańca oraz instruktorzy. Podczas pandemii rodzeństwo podjęło decyzję o zmianie branży. Otworzyli sklepy z warzywami i owocami. – Wywodzimy się z rodziny warzywniaków. I mama i tata zajmują się tym od lat – tancerz w "Dzień dobry TVN" w 2021 roku.

Nadmieńmy, że na podobny ruch zdecydował się w pandemii aktor Marcin Rogacewicz. Aby utrzymać 6-osobową rodzinę i dom, wystartował z warzywniakiem, który nazywa się "U aktora" - mieści się na warszawskim Żoliborzu.

Warzywniak Tyrki w Wilanowie w Warszawie odwiedziła ostatnio dziennikarka Plejady i zdała relację z tego, jakie ceny można uświadczyć w sklepie, zlokalizowanym przy ulicy Sarmackiej.

"Sklep nie jest zbyt duży, ale produkty są bardzo dobrze wyeksponowane. Oprócz klasycznych stojaków w pomieszczeniu znajdują się także lodówki - to właśnie tam przechowywane są nowalijki, opakowania z kapustą kiszoną, kiełki, jajka, ale także produkty gotowe, m.in. ryba po grecku, pasztety czy oliwki. W sklepie można także zakupić zakwas na barszcz biały oraz czerwony, przetwory czy produkty strączkowe kupowane na gramy" – opisała dziennikarka.

Jak z cenami? Nie są na każdy portfel. Chociażby za kilogram pomidorów u Tyrki trzeba dać aż 40 złotych, zaś za kalafiora 13 złotych. To nie koniec: za gruszki zapłacimy 10 złotych za kilogram, za jabłka 6, a za kiwi - 6,5 za sztukę. Zaopatrzyć można się również w ziemniaki za 4,5 za kilogram czy bataty po 17 złotych za kilogram. Ale czy takie ceny dziwią? Patrząc na dzielnicę, jaką jest Wilanów - nie bardzo.

Przypomnijmy, że Nina Tyrka przez wiele lat tańczyła w Zawodowej Grupie Tanecznej Volt. Była też instruktorką w Egurrola Dance Studio. Utytułowana w turniejach krajowych i międzynarodowych tancerka ma najwyższą międzynarodową klasę S w tańcu towarzyskim. Gościła także na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w roli trenerki. Pod jej skrzydła trafili, chociażby Norbi czy Marcin Miller z grupy Boys. Po raz ostatni oglądaliśmy ją w polsatowskim wydaniu show kilka lat temu, bo w 2016 roku. Wtedy tańczyła z aktorem Waldemarem Błaszczykiem. Tyrka miała partnera z branży. Agustina Egurrolę od lat możemy oglądać go w telewizji jako jurora w programach "You Can Dance – Po prostu Tańcz" i "Mam talent!", a już od jakiegoś czasu w szeregach TVP - również w programach, gdzie pojawia się taniec.

Właściciel sieci szkół tańca i choreografka rozstali się kilka lat temu. Dalej łączy ich córka Carmen, która dzisiaj jest już nastolatką. Ma 16 lat.

Egurrola ułożył sobie potem życie z niejaką Dianą. Gwiazdor długo ukrywał informację o tym, że jest żonaty. Wzięli bowiem ślub w 2020 roku na przełomie lipca i sierpnia w czterogwiazdkowym hotelu Pałac Mała Wieś pod Grójcem.

"Para młoda chciała wykorzystać moment, kiedy obostrzenia były poluzowane, by na przyjęciu pojawiło się jak najwięcej ich bliskich. Agustinowi bardzo zależało na tym, by nikt o imprezie nie wiedział – zwłaszcza media, dlatego zatrudnił specjalną ochronę, która miała pilnować, by żaden nieproszony fotograf nie zrobił zdjęć" – pisał Plotek.

Para doczekała się synka. Oscar ma już 2 latka. Choreograf raz na jakiś czas pokazuje swoje pociechy na swoim instagramowym profilu.