Odłoży aktorstwo i skupi się na modzie? Opozda zapowiada kolekcję ubrań

Na tegorocznej gali Bestsellerów Empiku zjawiło się mnóstwo znanych twarzy. Wszystkie brylowały na czerwonym dywanie i chętnie pozowały na ściance. Joanna Opozda zachwyciła w limonkowej sukni. Okazuje się, że kreacja ma wiele wspólnego z jej nowym przedsięwzięciem. Przystopuje z aktorstwem?

Joanna Opozda rezygnuje z aktorstwa? Celebrytka idzie w kierunku mody Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

We wtorek, 7 lutego, na gali Bestsellery Empiku 2022 pojawiło się mnóstwo ludzi kultury i sztuki, w tym Joanna Opozda

Aktorka rok temu urodziła pierwszego synka. Z uwagi na sytuację finansową musiała szybko wrócić do pracy

Tymczasem okazuje się, że byłej partnerce Antka Królikowskiego nie tylko aktorstwo w głowie

Na gali w jednym z wywiadów wyjawiła, że niebawem pojawi się kolekcja ubrań sygnowana jej nazwiskiem

Joanna Opozda rezygnuje z aktorstwa? Celebrytka idzie w kierunku mody

Joanna Opozda spełnia się jako mama Vincenta, który niebawem skończy roczek. Zawodowo realizuje się w branży filmowej. Zagrała w takich produkcjach jak "Planeta Singli", "Disco Polo", "Pech to nie grzech", "Diablo. Wyścig o wszystko", "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", "Wygrać marzenia", czy "Brigitte Bardot cudowna" w reżyserii Lecha Majewskiego.

Aktorka nie stroni od rozmaitych eventów. Ostatnio błyszczała na Bestsellerach Empiku 2022. Opozda była jak zwykle rozchwytywana przez dziennikarzy, których niezmiennie mocno interesuje jej życie prywatne, w tym związkowe.

W ubiegłym roku nagłówki portali plotkarskich pękały w szwach od jej nazwiska i jej (jeszcze męża) Antoniego Królikowskiego. Co jakiś czas słyszymy o tym, co u nich słychać. Ostatnio na tapecie była kwestia alimentacyjna.

Gwiazda nie chciała jednak o tym rozmawiać na czerwonym dywanie. Celebrytka ochoczo wypowiedziała się zaś na temat swojego nowego przedsięwzięcia. – Wychodzi kolekcja sygnowana moim nazwiskiem. Nie mówmy więc, że jestem projektantką mody, nie obrażajmy projektantów – zaznaczyła w rozmowie z Pudelkiem gwiazda filmu "Brigitte Bardot cudowna".

– Po prostu wychodzi kolekcja sygnowana moim nazwiskiem, właśnie mam na sobie prototyp sukienki z kolekcji wiosna/lato – powiedziała, prezentując swoją limonkową kreację na imprezie Empiku. Nadmieńmy, że Opozda poza aktorstwem, jest także modelką.

– Ja oczywiście tam siedzę, wybieram, dużo wkładam w to serca, ale to nie jest tak, że ja projektuję, rysuję, nie mylmy tych pojęć. Będę gwiazdą kampanii – podkreśliła. Nic nie wskazuje na to, żeby aktorka porzuciła swój zawód.

W rozmowie z serwisem Opozda zdradziła też, że można spodziewać się akcesoriów dla najmłodszych.

– Robimy kampanię i ja będę prezentować ubrania. A jeszcze niedługo będą buciki dla dzieci... Też sobie zamarzyłam i właśnie chciałam coś dla Vincenta stworzyć. Buciki będą nazywać się "Vincent", także w ogóle takie "Vincenciki" – wyjaśniła.

Dzień po gali, w środę na instagramowym profilu zagościł post, związany z limonkową sukienką. "Nawet nie wiecie jak się cieszę, że sukienka z mojej kolekcji tak bardzo przypadła Wam do gustu. Dzisiaj (red. 8 lutego) na stronie @loveandmore.official po godzinie 20 będzie można zamówić pre-order tego modelu" – oznajmiła. "Jeśli nie odpowiada Wam ten kolor będą też inne (biel, czerń i beż)" – dodała.