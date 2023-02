Polscy rządzący minęli się z prawdą? Zaskakujące słowa Bidena o wizycie w Polsce

24 lutego minie rok odkąd wybuchła wojna w Ukrainie. Od kilkunastu dni media informują, że w związku z tym prezydent USA może pojawić się w Polsce. Kilka dni temu też Marcin Przydacz z prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej informował, że tak na pewno się stanie. Jednak sam Joe Biden w czwartek wcale nie potwierdził tej informacji.

Prezydent USA Joe Biden. Fot. Susan Walsh/Associated Press/East News

Za 15 dni minie rok odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę. Z tej okazji w Polsce może pojawić się Joe Biden

Polskie władze przekonywały, że to już pewne. Nie potwierdza tego jednak sam prezydent USA

Joe Biden nie wie, czy pojedzie do Polski na rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Prezydent USA Joe Biden powiedział mediom w czwartek, że jego wizyta w Polsce nie jest wcale jeszcze ustalona. – Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy polecę do Polski. Nie jestem nawet jeszcze pewny, że polecę – stwierdził amerykański przywódca. Pytany z kolei o to, czy pojedzie do Ukrainy, jeśli zjawi się w Europie, powiedział tylko, że "jest możliwość, że poleci do Polski, ale to wszystko".

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Marcin Przydacz, czyli szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta informował jednak, że Biden na pewno zjawi się w Polsce. – Szczegóły będą przekazywane wtedy, kiedy zostanie wskazana konkretna data – skomentował Przydacz i dodał, że trwa ustalanie szczegółów wizyty amerykańskiego przywódcy.

Media zaczęły spekulować już nawet, gdzie pojawi się prezydent USA. Według "Dziennika Gazety Prawnej" pod uwagę brane są dwie możliwości, czyli Warszawa i Rzeszów. Wówczas, jak wynikało z ustaleń gazety, do Polski miałby przyjechać również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie mają szykować specjalne ataki na 24 lutego

Tymczasem na pierwszą rocznicę wojny Rosja ma szykować zmasowane ataki – a przynajmniej tak wynika z doniesień amerykańskiego wywiadu. Podobnie twierdzi też obserwator wojskowo-polityczny Ołeksandr Kowalenko, cytowany przez agencję Unian.

Kowalenko "jest przekonany", że Rosjanie już na dwa tygodnie przed rocznicą, a konkretnie 10 lutego, będą mieli amunicję do zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. "Teraz ich skumulowany zasób może wynosić nawet 30 rakiet, o różnej nomenklaturze. Efekt takiego uderzenia mógłby być zwiększony przez równoległe zastosowanie dronów Shahed-131/136, a także hybrydowej broni rakietowej – uderzenia przez S-300/S-400" – poinformował ekspert.

Ukraina jednak może liczyć cały czas na wsparcie Zachodu, w tym oczywiście USA. Joe Biden zapewnił o tym również w corocznym orędziu przed amerykańskim Kongresem.

– Inwazja Putina była testem na wieki, testem dla Ameryki, testem dla świata – powiedział Biden, dodając, że "taka obrona jest dla nas ważna, ponieważ utrzymuje pokój i przeciwdziała niedoszłym agresorom, którzy zagroziliby naszemu bezpieczeństwu i dobrobytowi". Prezydent podczas orędzia zwrócił się do Oksany Markarowej, ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, której podziękował i zapewnił o dalszym wsparciu.