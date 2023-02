Robert Downey Jr. zagra w "Szybkich i wściekłych"? Tego chciałby Vin Diesel

Nic nie wskazuje na to, żeby kura znosząca złote jaja, jaką jest seria "Szybcy i wściekli", miała się w najbliższym czasie zakończyć. Vin Diesel zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że na planie filmu chciałby się spotkać z Robertem Downeyem Jr.

Robert Downey Jr. zagra w nowych "Szybkich i wściekłych"? Fot. Rex Features/ East News

"Szybcy i wściekli 10" zadebiutują na ekranach kin już niebawem.

Vin Diesel i Michelle Rodriguez udzielili z tej okazji wywiadu "Variety".

Filmowy Dominic Toretto wyjawił, że w następnej części widziałby Roberta Downeya Jr.

Vin Diesel chciałby, żeby Robert Downey Jr. zagrał w "Szybkich i wściekłych"?

"Szybcy i wściekli 10" zadebiutują na ekranach kin w maju. Z tej okazji w ramach promocji filmu Vin Diesel i Michelle Rodriguez udzielili wywiadu magazynowi "Variety". Gwiazdy serii zostały zapytane, kogo chciałyby zobaczyć w kolejnych częściach cyklu.

Diesel, czyli filmowy Dominic Toretto praktycznie od razu wskazał na Roberta Downeya Jr.

– Nie zdradzając zbyt wiele z tego, co zdarzy się w przyszłości, pojawi się bohater będący przeciwieństwem Doma. Będzie on promował sztuczną inteligencję i autonomiczne samochody (...) – zdradził gwiazdor. – To ktoś, kto wierzy, że tak właśnie wygląda przyszłość, a to kierunek, który różni się od mentalności Doma – dodał.

Michelle Rodriguez chciałaby z kolei zobaczyć na planie następnego filmu z cyklu Matta Damona. Aktorka zwróciła się do niego w wywiadzie wprost. – Kim jest ten facet z niesamowitych filmów o Jasonie Bournie? Matt Damon! – stwierdziła. – Chcę Matta Damona. Matcie Damonie, czy chciałbyś być w "Szybkich i wściekłych"? No weź, mamy w obsadzie czterech zdobywców Oscarów. I Ty też masz Oscara! – dodała.

Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, czy któryś z aktorów wie o tych planach. Zapytany wprost Diesel odpowiedział wymijająco i zażartował. – Jak śmiesz zadawać mi takie pytanie przed tymi wszystkimi ludźmi? Mam rozum i godność człowieka – powiedział.

Przypomnijmy, że w cyklu już wcześniej pojawiły się wielkie gwiazdy, m.in. Helen Mirren, Rita Moreno oraz Charlize Theron.

Dziesięć lat od śmierci Paula Walkera

Przypomnijmy, że w tym roku w listopadzie minie dziesięć lat od tragicznej śmierci Paula Walkera, który wcielał się w postać Briana O'Connera i był gwiazdą wielu filmów z cyklu.

Aktor jechał sportowym porsche wraz ze swoim kolegą – jak poinformował jego agent, aktor był pasażerem, nie kierował pojazdem. W pobliżu miejscowości Santa Clarita samochód wypadł z drogi – mężczyźni jechali bardzo szybko, porsche uderzyło w drzewo lub słup, a następnie stanęło w płomieniach. Aktor i jego kolega zginęli na miejscu.

Walker był gościem na wystawie samochodowej w Santa Clarita, na której zbierano pieniądze na pomoc dla ofiar niedawnego tajfunu na Filipinach. Zginął podczas jazdy próbnej jednym z prezentowanych na imprezie samochodów.