19-letnia Mischa Barton miała pójść do łóżka z DiCaprio? "Idź do niego i się z nim prześpij"

Na fali plotek o romansie Leonardo DiCaprio z nastoletnią dziewczyną na powierzchnię wypłynęła historia z przeszłości. Agent Mischy Barton, gdy ta miała 19 lat, miał ją namawiać na przespanie się z aktorem.

19-letnia Mischa Barton miała się przespać z Leonardo DiCaprio? Fot. Allstar/Graham Whitby Boot/ Jackie Brown / SplashNews.com

Leonardo DiCaprio znów jest bohaterem plotek.

Gwiazdor "Wilka z Wall Street" ma spotykać się z nastoletnią modelką Eden Polani.

Przy okazji tych plotek wypłynęła historia o Mischy Barton ("Życie na fali"), której agent miał namawiać na przespanie się z DiCaprio, gdy ta miała dziewiętnaście lat.

19-letnia Mischa Barton miała się przespać z Leonardo DiCaprio?

Mischa Barton zasłynęła rolą w serialu "Życie na fali", który był emitowany w latach 2003-2007. W 2005 roku jej agent Craig Schneider miał pomysł, jak jeszcze bardziej popchnąć jej karierę do przodu.

Barton miała dziewiętnaście lat, gdy wraz ze Schneiderem zobaczyli Leonardo DiCaprio, któremu robiono sesję zdjęciową. Gwiazdor "Titanica" był wtedy świeżo po rozstaniu z Gisele Bundchen (para była razem sześć lat, co jest rekordowym stażem aktora w związku).

– Dla dobrej twojej kariery, idź do niego i się z nim prześpij – miał powiedzieć agent do młodej aktorki. Mischa odpowiedziała, że nie interesują ją starsi mężczyźni. Kiedy opowiadała tę historię mediom, zapytała: "Czy Leo przypadkiem nie ma trzydziestu paru lat?". Miała rację, gdyż aktor miał wtedy 31 lat. Aktor jest od niej starszy o 12 lat.

Ta historia wypłynęła ponownie na fali najnowszych plotek o DiCaprio. Aktora sfotografowano siedzącego obok nastoletniej modelki Eden Polani, która urodziła się w 2004 roku. Oznacza to, że jest ona młodsza od aktora o 30 lat.

Osoby z bliskiego otoczenia Leo zaprzeczyły, jakoby miał on randkować z Polani i faktycznie na chwilę obecną nie byli oni widziani w innej sytuacji poza wspomnianą. W sieci jednak zawrzało, a w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się porównania, że pomiędzy DiCaprio a modelką jest podobna różnica wieku, jak pomiędzy Jedenastką (Millie Bobby Brown) a Hopperem (David Harbour) ze "Stranger Things" czy Ellie (Bella Ramsey) a Joelem (Pedro Pascal) z "The Last of Us".

DiCaprio i młodsze kobiety

O związkowych zwyczajach DiCaprio było głośno we wrześniu ubiegłego roku, gdy gwiazdor rozstał się po czteroletnim związku z Camilą Morrone tuż po jej dwudziestych piątych urodzinach.

"Skąd takie przyzwyczajenia u DiCaprio? Nie wydaje się, by chodziło jedynie o urodę i figurę, gdyż wraz z ukończeniem 25. roku życia nie następuje żadna magiczna przemiana, a obecnie kobiety po trzydziestce (a w szczególności te pracujące w Hollywood, w których Leo gustuje) wyglądają równie atrakcyjne, co ich dziesięć lat młodsze koleżanki" – zastanawiała się w swoim tekście Maja Mikołajczyk.

"Może chodzi o to, że niektórzy mężczyźni lubią w związkach piastować rolę opiekuna i mentora, a w przypadku DiCaprio nie bez znaczenia wydaje się fakt, że w środowisku wyznającym kult młodości, funkcjonuje od najmłodszych lat" – dodała.