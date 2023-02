TVP nie chce przeprosić mimo wyroku sądu. I nadal podaje nieprawdziwe informacje

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wygrała w sądzie proces z TVP. Wyrok jest prawomocny. Mimo to telewizja publiczna nie chce opublikować przeprosin. Fundacja zdecydowała się zatem na wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

TVP nie chce przeprosić mimo wyroku sądu. Fot. Mateusz Grochocki/East News

TVP powinna przeprosić jedną z fundacji, gdyż tak prawomocnie zdecydował sąd

Telewizja publiczna jednak tego nie zrobiła. Co więcej, nadal podaje te same nieprawdziwe informacje ws. których toczył się proces

Jak podaje na swojej stronie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 3 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w sprawie FRDL przeciw TVP. "TVP została zobowiązana do przeprosin w głównym wydaniu "Wiadomości" (3 razy) oraz do wpłacenia 30 tys. zł na cel społeczny na rzecz organizacji Sieć Obywatelska - Watchdog Polska" - czytamy w oświadczeniu fundacji.

TVP nie chce przeprosić za podawanie nieprawdziwych informacji

Sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych FRDL w materiałach opublikowanych w "Wiadomościach" w 2016 roku.

"Zasądzając zadośćuczynienie w kwocie 30 000 zł, sąd okręgowy uznał, że stopień pokrzywdzenia powódki wskutek spornych publikacji prasowej był znaczny. Informacje podane przez dziennikarzy były nieprawdziwe i zostały podane do publicznej wiadomości w programie publicznego nadawcy, docierającego do największej liczby odbiorców w Polsce. Zostały również umieszczone na stronie internetowej tego nadawcy" - podkreśla FRDL, cytując uzasadnienie sądu.

To wszystko spowodowało narażenie fundacji na utratę społecznego zaufania, niezbędnego do dalszego prowadzenia działalności statutowej. "Sąd zwrócił też uwagę, że sporne audycje przygotowano z uchybieniem dziennikarskich standardów, co było przejawem złej woli pozwanego" - tak brzmiała dalsza część decyzji sądu.

TVP i fundacja wniosły apelację. 2 grudnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny oddalił apelacje obu stron. Ale TVP nadal nie przeprosiła.

FRDL: Stacja nadal podaje nieprawdziwe informacje

Co więcej, jak podaje fundacja, 3 lutego w programie TVP Info "Forum", przy okazji dyskusji o programie "Willa +", ponownie podawane były nieprawdziwe informacje o rzekomej przychylności rządu PO/PSL względem FRDL.

"Na antenie publicznej telewizji padły sformułowania, które niezawisły sąd uznał w swoim wyroku za nieprawdziwe i naruszające dobre imię FRDL. O fakcie ponownego zniesławiania FRDL zamierzamy poinformować sąd w ramach wszczętego przez nas postępowania egzekucyjnego" - przekazała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Przypomnijmy także, że w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" rząd PiS podzielił łącznie 40 mln zł pomiędzy 42 organizacje. Dziennikarze TVN24 Justyna Suchecka i Piotr Szostak opisali 12 przypadków z listy (podmioty, które za przekazane pieniądze zamierzają kupić lub wybudować nieruchomości).

Co ciekawe, minister Przemysław Czarnek przekazał pieniądze między innymi na ocieplenie jednego z kościołów w Rzeszowie. Fundacja, która otrzymała dotację, powstała na zaledwie trzy dni przed upływem terminu zgłaszania wniosków do konkursu.