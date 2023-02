W e wschodniej części Jerozolimy doszło w piątek do ataku terrorystycznego. 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w osoby znajdujące się na przystanku autobusowym. W wyniku zdarzenia zginęły co najmniej dwie osoby. Sprawca został zastrzelony na miejscu.





Kolejny atak terrorystyczny w Jerozolimie. Wśród ofiar 6-letnie dziecko

Katarzyna Rochowicz

We wschodniej części Jerozolimy doszło w piątek do ataku terrorystycznego. 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w osoby znajdujące się na przystanku autobusowym. W wyniku zdarzenia zginęły co najmniej dwie osoby. Sprawca został zastrzelony na miejscu.