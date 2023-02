Andrzej Duda nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym. Kieruje ją do TK w trybie prewencyjnym

Katarzyna Nowak

A ndrzej Duda przekazał, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym i odeśle ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli prewencyjnej (czyli przed jej podpisaniem: do momentu, gdy TK nie orzeknie w sprawie ustawy, nie będzie ona obowiązywała). – Budzi poważne kontrowersje natury konstytucyjnej – powiedział o ustawie, która ma przybliżyć Polskę do wypłaty środków z KPO.