Renault idzie w elektryczność, a Dacia… w "inne" potrzeby polskich klientów. Ta taktyka się sprawdza

Grupa Renault, w skład której wchodzą przede wszystkim marki Renault oraz Dacia, podsumowała swoje wyniki za 2022 rok. Choć w całej branży widoczne jest spowolnienie, polski importer ma się czym pochwalić. Przede wszystkim Renault odważnie rozbudowuje w Polsce swoją gamę zelektryfikowanych aut i liczba takich sprzedanych egzemplarzy rośnie, a Dacia podejmuje równie odważne decyzje, choć wygląda na to, że także udane.

Fot. Renault

Renault – wyniki za 2022 rok

Najpierw suche dane:

W 2022 r. w Polsce zarejestrowano 27 490 samochodów osobowych i dostawczych Renault, co dało marce 5 miejsce na rynku polskim.

Sprzedaż samochodów zelektryfikowanych (HEV, PHEV, BEV) marki Renault zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2021, dzięki czemu auta z gamy E-Tech mają już 12 proc. udziału w miksie produktowym.

Po raz trzeci z rzędu Renault zostało liderem polskiego rynku samochodów dostawczych.

Zarejestrowano 12 933 samochody dostawcze Renault, co odpowiada 20,8 proc. udziału w rynku.

Od 14 lat Renault pozostaje liderem rynku samochodów modyfikowanych w Polsce.

Renault Master utrzymało pozycję lidera w swoim segmencie i na polskim rynku samochodów dostawczych.

Renault kontynuuje wprowadzanie nowej identyfikacji marki, a pod koniec roku pojawią się Renault Clio i Renault Arkana gama 2024.

Brzmi nieźle, prawda? Co ważne, wśród tych ponad 27 tysięcy sprzedanych aut dokładnie 14 557 samochodów to osobówki. Udział Renault w rynku wyniósł więc 3,5 proc. i jest to siódmy wynik w Polsce, a sama marka podskoczyła o jedno miejsce względem poprzedniego roku.

Renault odważnie stawia też na elektromobilność. W całej Europie Renault zajmuje trzecie miejsce w sprzedaży aut elektrycznych oraz drugie w segmencie aut full hybrid.

Polski importer również odważnie stawia na elektryki i ich udział w sprzedaży systematycznie rośnie.

Tylko w 2022 roku wydano 223 sztuki Renault ZOE E-Tech electric i to drugi najlepszy wynik w segmencie małych samochodów elektrycznych wśród klientów indywidualnych. Mégane E-Tech electric pomimo krótkiego stażu na rynku ma już ponad 200 zamówień w Polsce.

Czytaj także: https://natemat.pl/460384,test-drogowy-renault-megane-e-tech-ev60

Inna para kaloszy to wspomniane samochody dostawcze. Tutaj Renault dzieli i rządzi, jak robi zresztą od wielu lat. Po raz trzeci z rzędu Renault zostało liderem polskiego rynku samochodów dostawczych. Zarejestrowano w sumie 12 933 samochody dostawcze Renault, co odpowiada 20,8 proc. udziału w rynku.

Z kolei w kwestii samochodów modyfikowanych w Polsce Renault jest liderem od… 14 lat. W zeszłym roku zabudowano 8 890 samochodów na podwoziach Renault.

W zeszłym roku podwoiliśmy sprzedaż samochodów zelektryfikowanych i chcemy utrzymać ten trend. Rośnie też nasza sprzedaż do klienta indywidualnego. Renault pozostaje również liderem na rynku samochodów dostawczych i samochodów modyfikowanych w Polsce, a Renault Master jest liderem w swoim segmencie. Nasza sieć dealerska została uznana najlepszą siecią w Polsce, za co serdecznie dziękuję naszym pracownikom i partnerom.

Dacia – wyniki za 2022 rok

A co z Dacią? Na początek znowu trochę suchych faktów:

Dacia 8. marką w Polsce, sprzedaż marki na trudnym rynku motoryzacyjnym zwiększyła się 0,5 pp., osiągając wynik 20 739 wydanych modeli, co daje Dacii 4,9 proc. udziału w rynku.

Dacia osiągnęła 8,5 proc. udziału w rynku klienta indywidualnego i znalazła się w TOP4, ponad 50 proc. sprzedaży marki trafia do klientów indywidualnych.

Model Dacia Duster zajmuje 4 miejsce wśród najchętniej wybieranych modeli w Polsce. Duster uplasował się na drugim miejscu w segmencie C-SUV i znalazł się w TOP2 w tym segmencie, w sprzedaży samochodów osobowych klientom indywidualnym.

Dacia Sandero znalazła się TOP2 sprzedaży do klientów indywidualnych z wynikiem 6 049 wydań w Polsce. Dacia Sandero to również TOP3 w sprzedaży w segmencie B.

Od 2017 roku Sandero jest również najczęściej kupowanym samochodem przez klientów indywidualnych w Europie.

W roku 2022 wydano 2 081 Dacii Jogger, model ten stał się trzecim najlepiej sprzedającym się modelem Dacii, po Dusterze i Sandero.

Dacia jest jedynym producentem oferującym kompletną gamę samochodów wyposażonych w dwupaliwowe silniki (benzyna/LPG). Sprzedaż modeli z fabryczną instalacją LPG stanowi ponad 54 proc. wszystkich Dacii, w przypadku Dacii Jogger jest to blisko 80 proc..

Pełna gama modelowa z nową identyfikacją wizualną jest dostępna w sprzedaży od tego roku.

Dacia rozpoczęła również wdrażanie nowej zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej swoich salonów, która zakończy się w Polsce w 2023 roku.

Od kwietnia 2021 roku zostało zamówionych w Polsce już ponad 1000 Dacii Spring. W zeszłym roku wydano 348 sztuk tego modelu.

Dacia pręży więc muskuły i widać, że marka, której początki były bardzo budżetowe, zdecydowanie spodobała się polskim konsumentom.

Zresztą liczby nie kłamią – w segmencie aut osobowych Dacia jest w Polsce popularniejsza od Renault. Sprzedaż nawet udało się podnieść, co nie było oczywiste w trudnym dla całej branży roku 2022.

Najpopularniejsza w Polsce Dacia to dalej nieśmiertelny wręcz Duster z wynikiem 10 960 wydanych egzemplarzy. Należy oczekiwać, że ta popularność nie będzie spadać – producent kuje bowiem żelazo póki gorące i stąd pojawiły się Dustery w programie Dacia Up&Go z dostawą od ręki oraz wersja Extreme, czyli taka bardziej outdoorowa. W ogóle Duster to czwarte najchętniej wybierane auto przez polskich klientów.

Drugim wynikiem szczyci się Sandero (6 049 wydań), ale ciekawy jest przypadek Joggera. Samochód w wersjach pięcio i siedmiomiejscowej cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wydano 2 081 takich aut, a co ciekawe, wersje z fabrycznym LPG to prawie 80 proc. produkcji do Polski.

Dacia zresztą w ogóle LPG stoi:

Dacia staje się marką coraz chętniej wybieraną przez klientów indywidualnych w Polsce, którzy doceniają wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny samochodów Dacii i najwyższą wartość rezydualną przy odsprzedaży, tak jak w nagradzanym modelu Duster, który stał się ikoną naszej marki. Wprowadzony na rynek w ubiegłym roku model Dacia Jogger okazał się sukcesem i trzecim najchętniej wybieranym modelem w gamie Dacii. Bardzo dobre wyniki osiąga Sandero, którego wersja Stepway jest najchętniej wybieraną w Polsce.

Przedstawiciele marki podkreślają, że dla Dacii ważne jest oferowanie aut, które nie mają zbędnych dodatków, ale za to idealnie trafiają w potrzeby klientów.

I to widać – dość powiedzieć, że polski importer nie planuje wprowadzać do oferty hybrydowego Joggera, który byłby najmocniejszą dostępną wersją tego auta (140 KM). Powód? Popularność modelu z LPG. To ta wersja jest oczkiem w głowie importera. A poza tym hybrydy mają i tak trafiać w pierwszej kolejności na rynki, gdzie są popularniejsze niż w Polsce.

Czytaj także: https://natemat.pl/460633,test-drogowy-samochodu-dacia-jogger

Można się tylko domyślać zresztą, że taka wersja byłaby odczuwalnie droższa, więc może nie ma co się dziwić, tylko przyjąć tę decyzję ze zrozumieniem. Po liczbach widać, że w Dacii w Polsce wiedzą, co robią.