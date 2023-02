Duda udzielił wywiadu BBC. Mówił o samolotach F-16 dla Ukrainy

Wywiad z Andrzejem Dudą został wyemitowany w telewizji BBC w niedzielę. Prezydent poruszył temat przekazania odrzutowców Ukrainie. Stwierdził, że podjęcie takiej decyzji jest dla Polski bardzo trudne.

Andrzej Duda udzielił wywiadu BBC. Mówił o przekazaniu F-16 Ukrainie Wojciech Olkusnik/East News

Andrzej Duda o przekazaniu myśliwców Ukrainie – "decyzja bardzo trudna"

– Dziś decyzja o przekazaniu jakichkolwiek odrzutowców, jakichkolwiek F-16 poza Polskę, jest decyzją bardzo poważną i nie jest dla nas decyzją łatwą – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym Laurze Kuenssberg w BBC.

Prezydent podkreślił, że problem nie leży w niewystarczającym sprzęcie, bo jak sam podkreślił F-16 to jedne z najlepszych myśliwców na świecie i nie ma żadnych wątpliwości co do ich skuteczności. – Problem z naszego punktu widzenia jest inny - zaczął polski prezydent. Okazuje się, że Polska sama nie ma wystarczającego zapasu F-16, by pomóc Ukrainie, co prezydent przyznał wprost. Zauważył także, że gdyby Polska przekazała nawet niewielką część posiadanych przez siebie F-16 - których jak podkreślił, nie ma w wystarczającej ilości - sama będzie ich potrzebowała znacznie więcej. Andrzej Duda wyjaśnił, że w polskich siłach powietrznych jest mniej niż 50 sztuk tego typu samolotów.

Więcej informacji wkrótce.