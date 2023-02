Rihanna na Super Bowl 2023 dała czadu. Wszyscy i tak patrzyli na jej zaokrąglony brzuszek

Rihanna zagrała koncert w czasie przerwy na Super Bowl 2023 - na ten występ czekały miliony. Gwiazda muzyki pop ostatni raz była w trasie ponad 6 lat temu. Na State Farm Stadium udowodniła, że dalej jest w formie... choć raczej w najbliższym czasie nie wróci do koncertowania. Spodziewa się bowiem drugiego dziecka.

Rihanna wystąpiła w czasie Haltimtime Show na Super Bowl 2023 Fot. NFL / YouTube

Rihanna na tegorocznym Super Bowl zaprezentowała swoje największe przeboje w czasie solowego koncertu. Publiczność mogła usłyszeć na żywo m.in. "Umbrella", "We found love" i "Diamonds".

Piosenkarka ostatni raz była w trasie koncertowej w 2016 roku. Fani czekają nie tylko na jej powrót na scenę, ale i nową płytę - swój ósmy album "Anti" wydała również w 2016 roku.

Widzowie dostrzegli też zaokrąglony brzuszek Rihanny. Choć nie ogłosiła tego oficjalnie, media potwierdziły, że jest drugi raz w ciąży z raperem A$APem Rockym.

Super Bowl to największe wydarzenie sportowe w USA. W czasie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL Kansas City Chiefs pokonali Philadelphia Eagles 38 do 35. Super Bowl to jednak też wielkie wydarzenie popkulturowe - premiery mają trailery nadchodzących filmów, powstają specjalne reklamy, a topowi artyści grają koncerty - tak jak właśnie Rihanna.

Rihanna na Super Bowl 2023. W czasie krótkiego występu zaśpiewała aż 12 piosenek

Rihanna "wleciała" na stadion na platformie w czerwonym kombinezonie. Na początek zaśpiewała "Bitch Better Have My Money", by potem zaskoczyć publikę remiksem "Where Have you Been". Następnie zaprezentowała swoje megaprzeboje jak "We Found Love", "Rude Boy", a także kolejne niemniej znane piosenki - również z jej ostatnich płyt. Trwające niespełna kwadrans energetyczne show zakończyła utworami "Umbrella" i "Diamonds".

Poniżej setlista piosenek Rihanny w czasie Super Bowl 2023:

Pełen 13-minutowy koncert Rihanny na Super Bowl 2023 możecie zobaczyć na youtube'owym kanale NFL.

Rihanna zagrała koncert, będąc w ciąży. Spodziewa się drugiego dziecka z raperem A$APem Rockym.

Rihanna na początku występu pogładziła brzuch ręką, a potem wykonywała oszczędne ruchy sceniczne (wyręczali ją w tym towarzyszący jej tancerze) - zupełnie jak nie ona. Nikt nie miał jej jednak tego za złe, bo przez rozpięty kombinezon można było dostrzec ciążowy brzuszek artystki. Rihanna wcześniej nie ogłaszała, że spodziewa się drugiego dziecka.

Wszelkie spekulacje zakończyły szybko amerykańskie media, które u przedstawiciela Rihanny błyskawicznie potwierdziły, że piosenkarka faktycznie jest w ciąży. Gwiazda niedawno została mamą - jej pierwsze dziecko z A$APem Rockym przyszło na świat w maju 2022 roku.

Fani z pewnością cieszą się radosną nowiną, ale to też oznacza, że Rihanna nie tak prędko wróci do koncertowania. Poprzedni raz w trasie była w 2016 roku, a ostatni występ na żywo miała w 2018 roku na rozdaniu nagród Grammy. Mimo tego nadal jest aktywna muzycznie: w zeszłym roku nagrała piosenkę "Lift me Up" do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", za którą jest pierwszy raz w życiu nominowana do Oscara.