Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej ogłosiła nominacje do Oscarów na 2023 rok. Oto pełna lista szczęśliwców, którzy mają szansę na prestiżowe statuetki. Wśród nich jest "IO" Jerzego Skolimowskiego nominowane w kategorii najlepszy film międzynarodowy. "Wszystko wszędzie naraz" otrzymało aż 11 nominacji, triumfują również m.in. "Duchy Inisherin", "Elvis" i niemieckie "Na Zachodzie bez zmian".

We wtorek ogłoszono nominacje do Oscarów. Kto ma szansę na statuetkę? Fot. Jae C. Hong/Associated Press/East News

We wtorek 24 stycznia ogłoszono nominacje do 95. ceremonii rozdania Oscarów. W tym roku listę pretendentów do zdobycia złotej statuetki rycerza przedstawili Riz Ahmed (laureat nagrody za krótkometrażowy film aktorski "Długie pożegnanie" i nominowany za rolę w "Sound of Metal") oraz Allison Williams (gwiazda m.in. "M3GAN", "Uciekaj" i serialu "Dziewczyny"). Wydarzenie odbyło się w kinie należącym do Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej, czyli w Samuel Goldwyn Theatre w Beverly Hills.

Kto został nominowany do Oscara 2023 roku? Aż 11 nominacji otrzymało "Wszystko wszędzie naraz". 9 szans na nagrody mają "Duchy Inisherin" i "Na Zachodzie bez zmian", "Elvis" zdobył 8 nominacji, a "Fabelmanowie" – 7. Doceniono również "Avatar: Istotę wody" (3 nominacje, James Cameron nie zdobył jednak nominacji dla najlepszego reżysera) czy "Top Gun: Maverick" (5 nominacji, bez nominacji dla Toma Cruise'a).

Mamy też patriotyczny powód do radości. "IO" Jerzego Skolimowskiego zostało nominowane w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Warto też podkreślić, że nominowana za "Czarną Panterę: Wakanda w moim sercu" Angela Bassett przeszła do historii: to pierwsza osoba z obsady superbohaterskich filmów Marvela (MCU), która otrzymała aktorską nominację. Sama "Czarna Pantera" zdobyła 4 nominacje.

Poniżej prezentujemy nominacje do Oscarów 2023 we wszystkich kategoriach.

OSCARY 2023: NOMINACJE (PEŁNA LISTA)

NAJLEPSZY FILM

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Todd Field ("Tár")

Steven Spielberg ("Fabelmanowie")

Ruben Ostlund ("W trójkącie"")

Martin McDonagh ("Duchy Inisherin")

Dan Kwan and Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz")

NAJLEPSZA AKTORKA

Cate Blanchett, "Tár"

Ana de Armas, "Blondynka"

Andrea Riseborough, "To Leslie"

Michelle Williams, "Fabelmanowie"

Michelle Yeoh, "Wszystko wszędzie naraz"

NAJLEPSZY AKTOR

Austin Butler, "Elvis"

Colin Farrell, "Duchy Inisherin"

Brendan Fraser, "Wieloryb"

Bill Nighy, "Living"

Paul Mescal, "Aftersun"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Angela Bassett, "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

Hong Chau, "Wieloryb"

Kerry Condon, "Duchy Inisherin"

Jamie Lee-Curtis, "Wszystko wszędzie naraz"

Stephanie Hsu, "Wszystko wszędzie naraz"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Brendan Gleeson, "Duchy Inisherin"

Brian Tyree Henry, "Most"

Judd Hirsh, "Fabelmanowie"

Ke Huy Quan, "Wszystko wszędzie naraz"

Berry Keoghan, "Duchy Inisherin"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Duchy Inisherin"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Fabelmanowie"

"Tár"

"W trójkącie"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Na Zachodzie bez zmian"

"Glass Onion: Film z serii 'Na noże'"

"Living"

"Top Gun: Maverick"

"Women Talking"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

"Na Zachodzie bez zmian"

"Bardo, fałszywa kronika garści prawd"

"Elvis"

"Imperium światła"

"Tár"

NAJLEPSZY MONTAŻ

"Duchy Inisherin"

"Bardo"

"Elvis"

"Imperium światła"

"Tar"

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Niemcy, "Na Zachodzie bez zmian"

Argentyna, "Argentyna, 1985"

Belgia, "Blisko"

Polska, "IO"

Irlandia, "Cicha dziewczyna"

N AJLEPSZA ANIMACJA

"To nie wypanda"

"Guillermo Del Toro: Pinokio "

"Kot w butach: Ostatnie życzenie"

"Marcel Muszelka w różowych bucikach"

"Morska bestia"

NAJLEPSZY DOKUMENT

"Wszystko, co żyje"

"Navalny"

"Dom z drzazg"

"Wulkan miłości"

" Całe to piękno i krew"

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Applause z "Tell It Like a Woman"

"This Is a Life" z "Wszystko wszędzie naraz"

"Naatu Naatu" z "RRR"

"Hold My Hand" z "Top Gun: Maverick"

" Lift Me Up" z "Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu"

NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Babilon"

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Elvis"

"Wszystko wszędzie naraz "

"Paryż pani Harris"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Na Zachodzie bez zmian"

"Avatar: Istota wody"

"Babilon"

"Elvis"

"Fabelmanowie"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

"Na Zachodzie bez zmian"

"Batman"

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Wieloryb"

"Elvis"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Na Zachodzie bez zmian"

"Avatar: Istota wody"

"Batman"

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Top Gun: Maverick"

NAJLEPSZY DŹWIĘK

"Na Zachodzie bez zmian"

"Avatar: Istota wody"

"Batman"

"Elvis"

"Top Gun: Maverick"

NAJLEPSZA ORYGINALNA ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA

"Na Zachodzie bez zmian"

"Babilon"

"Duchy Inisherin"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Fabelmanowie"

NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"An Irish Goodbye"

"Ivalu"

"Le Pupille"

"Night Ride"

"The Red Suitcase"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"Zaklinacze słoni"

"Stranger at the Gate"

" Efekt Marthy Mitchell"

" Jak minął rok?"

"Haulout"

NAJLEPSZA KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Chłopiec, kret, lis i koń"

"The Flying Sailor"

"Ice Merchants"

"My Year of Dicks"

"An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It"

95. ceremonia rozdania Oscarów - kiedy i gdzie? (TRANSMISJA)

95. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 12 marca w Dolby Theatre w Los Angeles. Gospodarzem wieczoru będzie komik Jimmy Kimmel. Święto kina zostanie emitowane przez stację telewizyjną ABC.com, Hulu Live TV i YouTube TV. W Polsce transmisję z imprezy obejrzymy najpewniej (jak co roku) na kanale CANAL+.

W 2022 roku część kategorii ogłoszono poza wizją, co spotkało się z krytyką widzów. Zdaniem wielu kinomaniaków każda kategoria zasługuje na odpowiednią celebrację. W związku z tym zamieszaniem Akademia postanowiła uwzględnić wszystkie kategorie podczas transmisji.

"Jesteśmy zobowiązani do stworzenia programu, który celebruje rzemieślników, sztukę i naukę oraz wspólny charakter tworzenia filmów" – czytamy w oświadczeniu Billa Kramera, dyrektora generalnego Amerykańskie Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej.

Kto zdobył Oscary w 2022 roku?

Podczas 94. gali rozdania Oscarów wygraną w najważniejszej kategorii najlepszy film mogli cieszyć się twórcy i obsada dramatu "CODA". Zwycięski tytuł, który jest dostępny w ofercie platformy Apple TV, opowiada historię słyszącej nastolatki wychowanej w głuchej rodzinie. Kameralna produkcja pokonała takie tytuły jak "Belfast", "Diuna", "Psie pazury" i "West Side Story".

Nagrody powędrowały także do Jessiki Chastain za "Oczy Tammy Faye" ("najlepsza aktorka"), Willa Smitha za "King Richard: Zwycięska rodzina" ("najlepszy aktor"), Ariany DeBose za "West Side Story" ("najlepsza aktorka drugoplanowa") i Troya Kotsura za "CODĘ" ("najlepszy aktor drugoplanowy").

Zeszłoroczną ceremonię niestety skradł Will Smith, który uderzył Chrisa Rocka w odpowiedzi na jego żart z choroby Jady Pinkett Smith. Wybuchła afera, a od Smitha na długo odwróciło się Hollywood. Aktor publicznie przeprosił i zrezygnował z członkostwa w Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, a samo gremium zakazało aktorowi brać udział w swoich wydarzeniach przez aż 10 lat.