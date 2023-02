Szelągowska zrobiła rewolucję w domu mamy. "Cała noc treningu siłowego, polecam"

W miniony weekend Dorota Szelągowska odwiedziła swoją mamę Katarzynę Grocholę. Słynna projektantka wnętrz postanowiła pomóc jej w przemeblowaniu. Przez całą noc przeprowadzały rewolucję. "Nie zapraszajcie mojej córki na noc, bo nikt się nie wyśpi" – zażartowała pisarka.

Dorota Szelągowska zrobiła rewolucję w domu mamy. Pokazała efekt finalny Fot. Instagram.com / @dotindotin

Katarzyna Grochola opublikowała zabawne nagranie, na którym pokazała efekty całonocnej pracy córki

Dorota Szelągowska przez całą noc robiła przemeblowanie w jej domu

Co wyszło z rewolucji? Pochwaliły się na Instagramie

Dorota Szelągowska zrobiła rewolucję w domu mamy. Pokazała efekt finalny

Pisarka Katarzyna Grochola i jej córka – gwiazda TVN Dorota Szelągowska nie ukrywają, że w przeszłości miały trudne relacje.

– Kiedyś co prawda rzucałyśmy w siebie patelniami, nasza relacja bywała po prostu wybuchowa… Nie ukrywam, że miałyśmy wiele trudnych momentów, szczególnie wtedy, gdy wpakowałam się w toksyczny związek. Każdy popełnia jakieś błędy. Ten akurat sporo kosztował. Jak mawiała moja ciotka: "można wdepnąć w g...o, ale nie należy w nim zostawać" – tłumaczyła Grochola w wywiadzie dla tygodnika "Na żywo".

Dzisiaj panie są sobie bardzo bliskie i wspierają się na każdym kroku - nawet, jak czasem nie zgadzają się w pewnych kwestiach, bo obie mają mocne charaktery.

Lubiana przez publiczność królowa remontów i aranżacji w ubiegły weekend odwiedziła mamę i jej partnera w ich domu. Skończyło się na przeprowadzaniu metamorfozy wnętrz. Grochola nagrała nawet dwa filmiki z córką.

Przypomnijmy, że remontowe rewolucje to specjalność Szelągowskiej, o czym widzowie przekonali się w odcinkach takich formatów jak "Dorota was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Domowe rewolucje" czy "Totalne metamorfozy Szelągowskiej".

"Nie zapraszajcie mojej córki na noc, bo się nikt się nie wyśpi" – tak pisarka humorystycznie podpisała jedno z nagrań. Szelągowska zwróciła zaś uwagę na to, że jej mama gromadzi mnóstwo mebli i akcesorów, wobec czego przemeblowanie było czasochłonnym wyzwaniem, ale wszystko się udało.

Przyznała, że partner mamy, Stanisław Bartosik będzie musiał przywyknąć do zmian. "Weekend u mamuni uważam za udany. Stasio mniej, ale mama mówi, że się przyzwyczai. Staś ma dobry charakter" – podkreśliła.

"Było ekstra. Sześć miliardów foteli, zyliard stołów, stolików i ław, czterysta dywanów i cała noc treningu siłowego. Polecam" – napisała na Instagramie projektantka. Potem wrzuciła zdjęcia własnej kuchni, zaznaczając, że to w niej relaksuje się po weekendzie pełnym roboty.

"Powróciwszy z czułych objęć mamusi i zakończywszy czułe obejmowanie jej mebli podczas jeszcze czulszego przestawiania ich po zyliard metrowym salonie, zasiadłam w końcu we własnej kuchni. I lubię ją" – zaznaczyła Szelągowska.

"Co prawda plecy trochę bolą, ale za to na pewno odbyłam trening siłowy. Jakby mi się wczoraj nie wyładował zegarek, mogłabym to udowodnić temu bezdusznemu trenerowi i by mnie dzisiaj nie męczył - 'wyślij raport, wyślij raport' - Sraport, Karolu. Napoleonka ma 750 kcal - wiedziałeś o tym? Ja niestety sprawdziłam dopiero po fakcie" – żartobliwie zwróciła się do swojego trenera.

"To był super weekend, a moja mama jest najlepsza na świecie, chociaż ma tyle mebli i dodatków, że spokojnie można by tym urządzić z dwanaście mieszkań. I teraz sobie muszę pooddychać swoim porządkiem" – podsumowała gwiazda TVN.

Nadmieńmy, że końcówka 2022 roku nie była łatwa dla Katarzyny Grocholi i jej bliskich. Dorota Szelągowska ujawniła, że jej mama zmaga się z nowotworem. Pisarka jest już po podwójnej operacji. O walce z rakiem płuca i wierze w Boga opowiedziała w szczerej rozmowie z Dorotą Wellman dla "Dzień dobry TVN".