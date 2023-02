Platforma pyta Morawieckiego o Putina. Przypomniano, co mówił jego ojciec

Wybory parlamentarne odbędą się jesienią tego roku. PO i PiS mają bardzo podobne poparcie. To, że wybory będą już niedługo, widać też po ostatnich spotach partii. I tak w poniedziałek Platforma Obywatelska w nagraniu zaprezentowanym w mediach społecznościowych pyta o związki Mateusza Morawieckiego z prokremlowską prawicą w Europie, ale też z samym prezydentem Rosji.

PO opublikowało nowy klip. Pyta o związki Mateusz Morawieckiego z prezydentem Rosji. Fot. MIKHAIL METZEL/AFP/East News/PO,Twitter

Platforma Obywatelska zaprezentowała nowe wideo, w którym pyta o związki Mateusza Morawieckiego z Władimirem Putinem

Na nagraniu pojawia się również jego ojciec. Kornel Morawiecki uważał, że Polska powinna zbliżyć się z Rosją. Mówił tak rok przed śmiercią

– Kim jest Putin dla Morawieckiego? W grudniu 2021 roku błyszczał wśród przyjaciół Putina: Le Pen, Orbána, Salviniego. Być może uległ presji swego ojca – słyszymy na nagraniu publikowanym w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej i nawiązującym do Kornela Morawieckiego i jego wypowiedzi na temat Rosji.

Przypomnijmy, że w lipcu 2018 roku ojciec Morawieckiego mówił na antenie RFM FM, że "nie chcę osłabiać żadnego premiera Polski, ani swojego syna, ale myślę, że zbliżenie z Rosją nas wzmocni na arenie międzynarodowej.

Co Kornel Morawiecki mówił o relacjach z Rosją?

I dodał: "Ważne są władze polskie. Ale sprawa polsko-rosyjska jest jeszcze ważniejsza, niż dany układ rządowy czy rodzinny. To jest sprawa narodowa. Uważam, że należy dążyć do polepszenia stosunków między nami". Kornel Morawiecki zmarł we wrześniu 2019 roku.

Ale nie tylko kwestia ojca Morawieckiego pojawia się w tym klipie. Autorów zastanawia też m.in. import węgla z Rosji. – Czemu rząd PiS sprowadził rekordową ilość węgla z Rosji? Czemu Obajtek nadal kupuje tam ropę? Czemu oddaliście Lotos kolegom Putina? Panie Morawiecki, kim jest dla pana Putin? – zastanawia się dalej lektor. Na koniec nagrania pojawia się zestawienie loga PiS (biało-niebiesko-czerwone) z rosyjską flagą.

KO wyprzedza PiS w jednym z najnowszych badań

Przypomnijmy, że Platformowa Obywatelska wraz Nowoczesną (KO) coraz lepiej wypadają też w sondażach. Przykładowo, z najnowszego sondażu Kantar dla Faktów TVN i TVN24 (opublikowanego 8 lutego) wynika, że najwięcej Polaków, gdyż 29 proc. zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. To spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z badaniem z grudnia 2022 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość i partie satelickie koalicji) z wynikiem 28 procent (spadek o 4 punkty procentowe), a na trzecim Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 11 proc. (to wynik bez zmian).

Na czwartym jest Konfederacja z poparciem 8 proc. (spadek o 1 punkt proc.), a dalej Lewica z wynikiem 5 proc. (spadek o 1 punkt procentowy). Reszta partii nie przekroczyła progu wyborczego. I tak PSL może liczyć jedynie na 3 proc. poparcia (bez zmian wobec grudnia). Z kolei Porozumienie Jarosław Gowina i AgroUnia (w poprzednim badaniu wystąpiły osobno) mogą liczyć na 2 proc. poparcia. Dokładnie tak samo jak partia Kukiz' 15.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 12 procent ankietowanych. W grudniu taką odpowiedź wybrało 6 proc. respondentów.