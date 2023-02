KO traci poparcie, ale... i tak wygrywa z PiS. Nowy sondaż alarmem dla Nowogrodzkiej

Spada poparcie dla rządzącej Polską prawicy. Z najnowszego sondażu poparcia politycznego dla głównych partii w naszym kraju wynika, że Koalicja Obywatelska zajmuje pierwsze miejsce na podium. Może liczyć na prawie 30 proc. poparcia.

Lider PO Donald Tusk. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wybory parlamentarne będą najbliższej jesieni. Nie wyznaczono jednak jeszcze dokładnej daty

Dwie główne partie polityczne na polskiej scenie mają bardzo podobne poparcie. W najnowszym sondażu Koalicja Obywatelska wyprzeda nawet Zjednoczoną Prawicę

Koalicja Obywatelska wyprzedziła PiS w najnowszym sondażu

Z najnowszego sondażu Kantar dla Faktów TVN i TVN24 wynika, że najwięcej Polaków, gdyż 29 proc. zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. To spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z badaniem z grudnia 2022 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość i partie satelickie koalicji) z wynikiem 28 procent (spadek o 4 punkty procentowe), a na trzecim Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 11 proc. (to wynik bez zmian).

Lewica za Konfederacją w tym sondażu

Na czwartym jest Konfederacja z poparciem 8 proc. (spadek o 1 punkt proc.), a dalej Lewica z wynikiem 5 proc. (spadek o 1 punkt procentowy). Reszta partii nie przekroczyła progu wyborczego. I tak PSL może liczyć jedynie na 3 proc. poparcia (bez zmian wobec grudnia). Z kolei Porozumienie Jarosław Gowina i AgroUnia (w poprzednim badaniu wystąpiły osobno) mogą liczyć na 2 proc. poparcia. Dokładnie tak samo jak partia Kukiz' 15.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 12 procent ankietowanych. W grudniu taką odpowiedź wybrało 6 proc. respondentów.

Jak podaje TVN 24, w badaniu telefonicznym przeprowadzonym przez firmę Kantar w dniach 7-8 lutego respondenci zostali zapytani o to, na którą partię by zagłosowali.

W których województwach KO może już teraz liczyć na sukces?

Co ciekawe, z analizy IBRiS przeprowadzonej na zlecenie Radia ZET, w której wzięto pod uwagę sondaże przeprowadzone od listopada 2022 do stycznia 2023 wynika, iż kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, pomorskie i zachodnio-pomorskie – to województwa, w których Koalicja Obywatelska mogłaby już teraz liczyć na zwycięstwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

"Dziś w Pomorskiem KO mogłaby liczyć na 33 proc. głosów, co jest gorszym wynikiem od tego, który uzyskała w 2019 roku (38,46 proc.). Wciąż jednak utrzymuje wyraźną przewagę nad PiS (24 proc.). Tradycyjnie już najniższe poparcie dla KO jest w województwach: podkarpackim (15 proc., tyle samo co w 2019) i lubelskim (17 proc. względem 17,44 proc. w 2019)" – czytamy na stronie Radia ZET.

Dość nieoczekiwanie do województw o najniższym poparciu dołączyło śląskie, gdzie KO może liczyć na 19 proc. głosów. W ostatnich wyborach ugrupowanie Donalda Tuska zdobyło tam 30,09 proc. "Tradycyjnie największe skupiska wyborców tej partii to duże miasta, powyżej 250 tys., których 35 proc. mieszkańców popiera KO. Najmniej zwolenników ma na wsiach, to 22 proc." – podsumowano wyniki tej analizy.