Tak kiedyś wyglądał chłopak Roxie Węgiel. Wystąpił w hitowym formacie TVN

Roksanie Węgiel w ostatnim czasie skrzydeł dodaje relacja z Kevinem Mglejem. Zakochani nie ukrywają się już ze swoim uczuciem. Tymczasem w sieci furorę robi zdjęcie chłopaka piosenkarki sprzed lat. Wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż teraz. Okazuje się też, że próbował swoich sił przed kamerą.

Roxie Węgiel jest w szczęśliwym związku z Kevinem Mglejem. Fot. Instagram/@ kevinmglej

Od kiedy ujawniła, kim jest jej ukochany, fani żywo interesują się życiem i przeszłością Kevina Mgleja

Tekściarz w ciągu ostatnich lat mocno się zmienił. Swego czasu angażował się też w hitową produkcję TVN

Od momentu, gdy wyszło na jaw, kto jest chłopakiem Roksany Węgiel, internauci zaczęli "szperać" w życiorysie Kevina Mgleja. Mężczyzna przyznał szczerze w social mediach, że tak ogromne zainteresowanie jego osobą bardzo go zaskoczyło.

Przy okazji postanowił sprostować kilka informacji na swój temat, które krążyły po sieci. "Z bliżej niezrozumiałego powodu jestem dzisiaj tagowany w jakimś milionie rzeczy, co osobiście mnie bawi i skłania do zabawy – kilka faktów o Kevinie: 1. Mam 26 lat i to z grudnia 96, więc trzeba nauczyć się liczyć, 2. Nie mam i nie miałem żony – żadna sobie nie zasłużyła, 3. mam syna i jest absolutnym kotem. Najlepszy gość na świecie…" – wypunktował.

Tak przed laty wyglądał chłopak Roxie Węgiel. Wystąpił też w "Ukrytej Prawdzie"

W sieci "drugie życie" zdobyły teraz archiwalne zdjęcia Kevina. Na instagramowym profilu songwritera możemy znaleźć jego fotkę sprzed 5 lat. Nie da się ukryć, że mężczyzna od tamtego czasu przeszedł niemałą przemianę.

Zgodnie z zasadą "w internecie nic nie ginie", ciekawscy fani znaleźli też fragment popularnego paradokumentu TVN "Ukryta Prawda", w którym wystąpił Mglej. W tamtym odcinku wcielił się w 19-letniego ucznia, który wdał się w romans z nauczycielką.

Węgiel o swoim związku z Mglejem

W jednym z najnowszych wywiadów Roxie Węgiel opowiedziała nieco więcej o swoim związku z 26-letnim songwriterem. Podkreśliła, że nigdy wcześniej nie była nikogo tak pewna, jak jest jego.

Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show-biznesu.

Dodatkowo młoda artystka odniosła się do różnicy wieku pomiędzy nią, a jej ukochanym. "Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami – moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem" – podkreśliła. 18-latka wspomniała również o zachowaniach Kevina i o tym, co ich łączy. Jak się okazało, ceni go za wszystko. "Dla mnie Kevin łączy w sobie wszystkie cechy, które cenię u mężczyzn. Jest zarówno wrażliwy, jak i bardzo stanowczy, z artystyczną duszą i twardo stąpającym po ziemi umysłem. Czuję się przy nim bezpiecznie" – podsumowała.