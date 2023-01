N

Na początku stycznia Roksana Węgiel świętowała 18. urodziny. Teraz ładuje baterie na słonecznych Malediwach u boku osiem lat starszego ukochanego Kevina Mgleja. Pełnoletnia dziewczyna dodała zdjęcie z plaży w kostiumie kąpielowym, a wy wciąż widzicie w niej małą dziewczynę z "The Voice". Serio? Ale te komentarze o jej chłopaku to grube przegięcie pały.

Roxie Wegiel ma 18 lat i dalej obrywa. Oczadzieliście do reszty? [FELIETON] Fot. Instagram.com / @roxie_wegiel

Roksana Węgiel, która przez lata dojrzewała w blasku fleszy, 11 stycznia obchodziła swoje 18. urodziny.

Od dwóch lat jej wizerunek był stale krytykowany. Tak jak Viki Gabor nasłuchała się o tym, że robi z siebie "starą kokotę".

Roxie jest już pełnoletnia, a wy dalej traktujecie ją jak gówniarę, narzucając jej, jak powinna wyglądać.

No, ale z tymi przytykami do jej nieco starszego partnera, to już daliście czadu. Jesteście obrzydliwi!

Węgiel ma 18 lat, a wy dalej swoje. Zatrzymaliście się w 2020 roku?

Roksana Węgiel zadebiutowała jako 13-latka dzięki udziałowi w "The Voice Kids", a potem wygrała dziecięcą Eurowizję. Następnie w parze ze swoją przyjaciółką Oliwią Górniak wygrała trzecią edycję show "Dance Dance Dance".

Płynąc z prądem współpracy z TVP, została współprowadzącą "You Can Dance – Nowa generacja". Kilka miesięcy temu młoda artystka pochwaliła się kolejnym sukcesem. Magazyn "Forbes" wycenił jej wizerunek na... 94 miliony złotych.

Roxie stuknęła 18-stka. Przekraczając próg dorosłości, gwiazda stwierdziła, że nie będzie dłużej ukrywać, że jest szczęśliwie zakochana. Wybrankiem jej serca jest starszy o osiem lat tekściarz, 26-letni Kevin Mglej. Na ich instagramowych profilach można odnaleźć wspólne kadry.

Roxie w rozmowie w "Onet Rano" wyznała, że "historia zatoczyła koło", bo jej rodzice poznali się, będąc dokładnie w tym samym wieku i dzieli ich taka sama różnica lat, dając dowód temu, że można stworzyć kochającą się rodzinę.

Roksana i Kevin, zapewne pozostając w urodzinowym i imprezowym klimacie, polecieli odpocząć na Malediwy. No i bach - jedno zdjęcie, drugie zdjęcie i trzecie spod palemki. A "sympatycznym fanom" rośnie ciśnienie i zaczynają się pojawiać objawy udaru słonecznego, choć to nie oni leżą, jak syrena w lazurowej wodzie pod malediwską lampą.

"Za młoda jesteś na aż tak odważne zdjęcia i pozy"; "Ona już nie wygląda jak Węgiel"; "Ile ona ma lat, co sława robi z człowiekiem"; "No to teraz tylko czekać aż pójdzie pod skalpel i powiększy sobie piersi. Beznadziejne czasy gdzie chyba co druga laska idzie do chirurga, poprawia sobie wszystko, co może, a potem wygląda jak pół kilo podwawelskiej" – oceniali "życzliwi obserwatorzy".

Czy wy oczadzieliście i zatrzymaliście się w 2020 roku? Ona już nie ma 15 lat. Jest dorosła i nawet, jakby życzyła sobie wyglądać "jak pół kilo podwawelskiej" - w ogóle co to za porównanie - to może!

Dziewczyna pozuje w kostiumie kąpielowym, bo jest na plaży na Malediwach! Chcielibyście, żeby leżała tam w dżinsach i golfie? Rozumiem, że wy na wakacjach fotografujecie się, okutani po samą szyję? A może nigdy nie byliście nad morzem czy jeziorem?

Roksana ma 18 lat i wygląda jak każda młoda kobieta. Nie ma tam nic nadzwyczajnego, gorszącego czy bulwersującego. Ja wiem, że czas szybko leci, ale Roxie małą dziewczyną z "The Voice'a" już przestała być dawno.

Eksperci wydali opinię: "Marnuje sobie życie z tyle starszym facetem"

Dalej fascynuje mnie to, w jakim zaścianku trzeba żyć i w jakim "emocjonalnym średniowieczu", żeby wkurzać się o to, że dziewczyna ma trochę starszego partnera. Nie trzydzieści czy dwadzieścia lat, ale osiem. Można? Można. Rodzimi "eksperci od wszystkiego" wydali opinię pod zdjęciem z plaży.

"Szkoda tylko, że marnuje sobie życie z tyle starszym facetem i to jeszcze z dzieciakiem"; "Roxie dawaj do mnie, jestem młodszy, sprawniejszy nie to, co ten staruch twój"; "Pobawi się i zostawi tak, jak inne naiwne aktoreczki"; "Nie ma jak to chłop z bachorem i pobożność"; "Masz dopiero 18 lat już słychać o zaręczynach...szanuj siebie swoje życie i swoją młodość. Przed Tobą jeszcze tak wiele"; "Dziecko weź się za naukę" – oto co od serca doradzili Roksanie.

Serio radzicie młodej artystce, której wizerunek wyceniono 94 miliony złotych, żeby "wzięła się za naukę"? Wysiądźcie z tej karuzeli śmiechu. Dziewczyna tnie do przodu jak rakieta i stać ją na doradców wizerunkowo-artystycznych. Może się uczyć, a może skupić się na tworzeniu muzyki. Rozumiem, że wszyscy wasi ulubieni wokaliści są po studiach?

Ale z tymi przytykami do Kevina to ostro daliście do pieca. 26-latek to na wasze oko "staruch"? Lepiej jakby znalazła sobie nieopierzonego rówieśnika - wtedy byłoby wszystko "po bożemu"?

Roksana, która poświęciła swoje dzieciństwo na rzecz budowania kariery w show-biznesie, przeszła przyśpieszony kurs dojrzewania. Sama wie, jakiego partnera potrzebuje na ten moment. Wie, kto zaspokaja ją intelektualnie i emocjonalnie. Jest to 26-letni Kevin, przy którym czuje się bezpiecznie i rozkwita.

"Szanuj siebie, swoje życie i swoją młodość" – zagrzmiała jedna z internautek. Czy życie w zgodzie ze sobą nie jest szanowaniem siebie? Nawet jakby Roxie i Kevin stwierdzili, że mają ochotę wziąć ślub teraz na Malediwach, to niech biorą. Krzyż na drogę. To ich związek i decyzje.