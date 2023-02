Niepokojące doniesienia z Mołdawii. Kiszyniów zamyka przestrzeń powietrzną

Mołdawia tymczasowo zamknęła we wtorek swoją przestrzeń powietrzną. Poinformowały o tym krajowe linie lotnicze tego kraju. Mołdawia obawia się przejęcia przez Rosję władzy w Kiszyniowie. Ruch lotniczy został jednak dość szybko wznowiony.

Maia Sandu, prezydentka Mołdawii. Fot. Gian Ehrenzeller/Associated Press/East News

W ostatnich dniach rośnie napięcie w Mołdawii. Władze tego kraju obawiają się, że Rosja chce przejąć władzę w Kiszyniowie

We wtorek wstrzymano ruch lotniczy nad tym krajem. Miało to potrwać wstępnie około dwóch godzin. Po tym czasie samoloty znów zaczęły latać

"Drodzy pasażerowie, w tej chwili przestrzeń powietrzna Republiki Mołdawii jest zamknięta. Czekamy na wznowienie lotów" – poinformował Air Moldova na Facebooku.

Napięta sytuacja między Rosją a Mołdawią

Ogłoszenie tej decyzji następuje w czasie, kiedy wzrasta napięcie między Mołdawią a Rosją, gdy Moskwa toczy wojnę w Ukrainie, która graniczy z Mołdawią.

Lokalny portal Moldova Libera nieoficjalnie podaje także, że powodem jest nieznany dron, który pojawił się nad Kiszyniowem i miał przylecieć z kierunku Ukrainy. Po niecałych dwóch godzinach podano, że ruch lotniczy został wznowiony.

Dodajmy, że we wtorek Rosja zaprzeczyła planom destabilizacji Mołdawii. – Te wypowiedzi są bezpodstawne – podkreśliła rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa. Twierdzi ona, że oskarżenia Mołdawii są oparte na niemożliwych do zweryfikowania informacjach niejawnych, które "wykorzystuje się następnie do usprawiedliwienia własnych bezprawnych działań".

– Jest jasne, że prawdziwym celem Kijowa, który szerzył dezinformację o rosyjskim planie destabilizacji Mołdawii, jest wciągnięcie Kiszyniowa w twardą konfrontację z Rosją – powiedziała Zacharowa.

Władze w Mołdawii sądzą, że Rosja chce przejąć władzę w Kiszyniowie

Mołdawska prezydentka Maia Sandu oskarżyła w poniedziałek Moskwę o planowanie zamachu stanu w jej kraju z pomocą obywateli m.in. Białorusi, Serbii i Czarnogóry po przeszkoleniu wojskowym, którzy podjęliby brutalne działania pod pozorem protestów.

– To plan krótkoterminowy, który obejmuje sabotaż z udziałem osób przeszkolonych w wojsku przebranych za cywilów. Osoby te planują brutalne akcje, w tym ataki na niektóre instytucje państwowe, a także wzięcie zakładników – powiedziała prezydentka. – Plan przewiduje wykorzystanie osób spoza kraju do działań z użyciem przemocy w Mołdawii. Materiały zawierają między innymi instrukcje dotyczące zasad wjazdu do Republiki Mołdawii dla obywateli Rosji, Białorusi, Serbii i Czarnogóry – dodała Sandu. Głowa państwa przekazała, że służby bezpieczeństwa Mołdawii przygotowują się do zapobieżenia takim prowokacjom i utrzymują sytuację pod kontrolą. Dodała również, że współudział w planach mają dwaj prorosyjscy przedsiębiorcy, którzy uciekli z Mołdawii i są poszukiwani za oszustwa finansowe: Iłan Szor i Władimir Płahotniuc.

Niedawno pisaliśmy również o rewolucji w mołdawskim rządzie. Premierka Mołdawii Natalia Gavrilița ogłosiła w piątek 10 lutego, że podaje się do dymisji wraz z całym swoim gabinetem. Premier przekazała m.in. w oświadczeniu, że nadszedł czas, aby ogłosiła swoją rezygnację.

– Wierzę, że będziemy w stanie przejść przez wszystkie trudności i wyzwania – podkreśliła, zaznaczając, że nikt nie spodziewał się, iż jej wybrany latem 2021 roku rząd "będzie musiał poradzić sobie z tyloma kryzysami spowodowanymi rosyjską inwazją na Ukrainę".