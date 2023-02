Twierdzą, że występ Rihanny na Super Bowl został ocenzurowany. Poszło o Illuminati

Super Bowl to nie tylko amerykańskie święto sportu, ale również okazja do obejrzenia występu światowej sławy muzyków. W 2023 roku padło na Rihannę, która na scenie w Glendale pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Fani uważają, że jej kilkunastominutowy koncert został ocenzurowany. Wszystko przez znak Illuminati.

Rihanna ułożyła dłonie w znak trójkąta na scenie Super Bowl 2023. Fot. EZRA SHAW / Getty AFP / East News

Rihanna była gwiazdą futbolowego święta Super Bowl 2023. Artystka wykonała na scenie m.in. piosenki "Umbrella" oraz "Diamonds", a także pokazała publiczności swój ciążowy brzuszek.

W trakcie koncertu Barbadoska ułożyła dłonie w znak Illuminati. Według części fanów fragment ten ocenzurowano w telewizji.

Jak miłośnicy Riri zareagowali na jej powrót?

Rihanna zrobiła znak Illuminati na Super Bowl 2023?

Super Bowl traktowany jest przez Amerykanów jak święto, podczas którego niemalże wszyscy zbierają się przed telewizorem i wspólnie oglądają finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League. W niedzielę 12 lutego Kansas City Chiefs pokonali Philadelphia Eagles 38 do 35.

Niezwykłą sensację wokół tegorocznego wydarzenia wywołało pojawienie się na scenie Rihanny (po kilku latach przerwy). Barbadoska "wleciała" "wleciała" na stadion na platformie w czerwonym kombinezonie. Na początek zaśpiewała "Bitch Better Have My Money", by potem zaskoczyć publikę remiksem "Where Have you Been".

Następnie zaprezentowała swoje mega przeboje jak "We Found Love", "Rude Boy", a także kolejne niemniej znane piosenki - również z jej ostatnich płyt. Trwające niespełna kwadrans energetyczne show zakończyła utworami "Umbrella" i "Diamonds".

Co więcej, światowej sławy artystka potwierdziła, że znów jest w ciąży. W połowie maja 2022 roku Riri i raperowi ASAP Rocky'emu urodził się syn.

W trakcie oglądania superbowlowego koncertu część fanów zauważyła, że Rihanna ułożyła z dłoni znak Illuminati (znak trójkąta). Według doniesień Unilad zdaniem niektórych widzów fragment z symbolem "oka opatrzności" został ocenzurowany przez telewizję.

Warto nadmienić, że największe gwiazdy branży muzycznej i kinowej są posądzane o członkostwo w tajnym stowarzyszeniu zwanym Illuminati, które od lat łączy się z teoriami spiskowymi dotyczącymi "grupy wysoko postawionych ludzi rządzących światem".

Pełen 13-minutowy koncert Rihanny na Super Bowl 2023 możecie zobaczyć na youtube'owym kanale NFL.

Rihanna jest w ciąży

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Fani z pewnością cieszą się radosną nowiną, ale to też oznacza, że Rihanna nie tak prędko wróci do koncertowania. Poprzedni raz w trasie była w 2016 roku, a ostatni występ na żywo miała w 2018 roku na rozdaniu nagród Grammy. Mimo tego nadal jest aktywna muzycznie: w zeszłym roku nagrała piosenkę "Lift me Up" do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", za którą jest pierwszy raz w życiu nominowana do Oscara.

Setlista koncertu Rihanny na Super Bowl

