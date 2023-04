11 ras psów, które nie gubią sierści. Są dobre dla czyściochów i alergików

Marzysz o psie, ale przeraża cię wizja latającej wszędzie sierści? A może jesteś alergikiem? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj 11 ras psów, które nie linieją oraz dowiedz się, z którymi czworonogami masz mniejsze ryzyko wystąpienia objawów alergii.

11 ras psów, które nie gubią sierści fot. 123rf.com

1. Chart afgański

Chart afgański jest uznawany za jedną z najpiękniejszych ras psów na świecie. Słynie z długiej lśniącej sierści i upartego charakteru. Chociaż nie gubi sierści i nie trzeba codziennie po nim sprzątać, pies wymaga codziennego rozczesywania oraz kąpieli przynajmniej raz na dwa tygodnie. W przeciwnym razie okrywa włosowa szybko zacznie się kołtunić.

2. Bichon frise

Bichon frise jest jedną z najmniejszych ras psów na świecie. Psy tej rasy mierzą maksymalnie 30 cm w kłębie. Mogą jednak pochwalić się gęstą okrywą włosową, którą trzeba regularnie przycinać. Ich ogromną zaletą jest to, że nie linieją i są bardzo przyjazne. Gorzej z kolorem ich futra po jesiennym spacerze...

3. Grzywacz chiński

Grzywacz chiński jest rasą psów, która nie gubi sierści z bardzo prostego powodu - po prostu jej nie ma. Długie włosy okrywowe znajdują się jedynie na głowie, łapkach i ogonie zwierzęcia. Ma to swoje minusy - psa zimą trzeba ubierać, a latem stosować kremy z filtrem UV, by zabezpieczyć jego skórę przed słońcem.

4. Sznaucer olbrzym

Sznaucer olbrzym to pies z gęstym podszerstkiem, który wymaga regularnego trymowania, ale dzięki temu nie linieje. Włos okrywowy sznaucerów jest twardy i przylega do ciała. W okolicach brody i brwi jest wyraźnie dłuższy, co dodaje psom tej rasy majestatycznego, poważnego wyglądu.

5. Irlandzki spaniel wodny

Irlandzki spaniel wodny to pies, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Cechą charakterystyczną rasy są drobne loczki i brązowy kolor. Włosy okrywowe u "Irlandczyków" są pokryte grubą warstwą tłuszczu, dzięki czemu nie przepuszczają wody. Ich sierść nie wypada, lecz wymaga regularnego rozczesywania.

6. Maltańczyk

Maltańczyki słyną z białej, jedwabiście gładkiej i miękkiej sierści. Psy tej rasy są przyjazne i szybko się uczą, wymagają jednak częstego czesania i kąpieli. Zimą trzeba je zabezpieczać przed chłodem, latem można skrócić im sierść. To jedna z najlepszych ras psów dla rodzin z dziećmi.

7. Pudel

Pudle są zaliczane do ras psów "z włosami", co oznacza, że nie mają podszerstka. Ich sierść jest kręcona i gęsta, ale nie wypada. Pudla trzeba jednak regularnie strzyc i codziennie czesać. W przeciwnym razie jego sierść zacznie się filcować i powstaną nieestetyczne kołtuny.

8. Sznaucer miniaturowy

Sznaucery miniaturowe mają gęsty, lecz krótki podszerstek, który idealnie przylega do ciała, a zatem nie gromadzi dużej ilości zanieczyszczeń i alergenów, a co ważne - nie wypada. Psom tej rasy uroku dodają długie włosy okrywowe w okolicy brwi i pyszczka - dzięki nim sznaucery wyglądają jak prawdziwi mędrcy.

9. Shih Tzu

Shih Tzu są jedną z najpopularniejszych ras psów w Polsce w 2022 roku. Te niewielkie czworonogi cieszą się przyjaznym usposobieniem, inteligencją i dobrym zdrowiem. Występują w wielu umaszczeniach. Mają niewielką ilość podszerstka, a ich włos okrywowy jest gęsty i miękki.

10. Portugalski pies dowodny

Portugalski pies dowodny to pies obdarzony doskonałym węchem i słuchem. Jego sierść jest gęsta i kędzierzawa, przez co często jest mylony z pudlem. Co ważne, nie gubi sierści wiosną i jesienią. Zamiast tego linieje powoli przez cały rok. Wymaga przez to codziennego czesania i kąpieli co najmniej raz na dwa miesiące.

11. Bedlington terrier

Bedlington terrier to niezwykły pies, który swoim wyglądem przypomina owcę. Jego sierść jest sprężysta, wyraźnie odstająca od ciała i miękka. Niestety wymaga profesjonalnej pielęgnacji u psiego fryzjera: trymowania, czesania, kąpieli. Zaniedbana szybko zacznie się filcować. Co ważne, psy tej rasy mają ogromny temperament i nie są dla każdego.

Czytaj także: https://natemat.pl/464273,11-wymarlych-ras-psow