Pique po raz pierwszy o związku z 23-letnią Clarią. Jak na taką gwiazdę to zaskakujące słowa

Media na całym świecie nieustannie mają na świeczniku nowy związek Gerarda Pique. Opinia publiczna jest coraz bardziej zainteresowana 23-letnią partnerką piłkarza, Clarą Chią Marti. Niedawno podczas streamu King's League były gwiazdor FC Barcelony po raz pierwszy otworzył się na temat swojej ukochanej. W trakcie wywiadu zdradził, jaki wpływ na jego wizerunek ma nowa partnerka.

Po ponad dziesięciu latach związku Gerard Pique zdradził Shakirę z 23-letnią Clarą Chią Marti

Nowy związek byłego gwiazdora FC Barcelony nieustannie jest na językach całego świata

W najnowszym wywiadzie piłkarz po raz pierwszy odniósł się do relacji ze swoją nową wybranką

W połowie stycznia cały świat usłyszał o kochance Gerarda Pique. Wszystko za sprawą utworu Shakiry zatytułowanego "BZRP Music Sessions vol. 53", w którym wokalistka zrównała byłego partnera z ziemią. W numerze oberwała również 23-letnia Clara Chia Marti. "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki, zamieniłeś ferrari na twingo" – śpiewa z pogardą o kochance piłkarza.

"Duma Katalonii" nie pozostawiła jednak oskarżeń wokalistki bez komentarza. W odpowiedzi na zemstę swojej byłej partnerki jeździł Twingo i pozował z zegarkiem Casio. Również nie trzeba było długo czekać na wspólne zdjęcie z ukochaną, które Pique zamieścił na Instagramie.

Gerard Pique po raz pierwszy o związku z Clarą Chią Marti

Popularny piłkarz bardzo długo nie chciał opowiadać o swojej nowej partnerce. Teraz się to zmieniło. W piątek (10 lutego) Pique gościł na streamie federacji rozgrywek piłkarskich King's League, której jest prezesem. W studio pojawił się w oryginalnej stylizacji, a dokładniej w "workowatym" ubraniu. To wzbudziło zainteresowanie gospodarzy, a także skłoniło do wybadania jego upodobań modowych.

– Jesteś na bieżąco z modą? Przeglądasz magazyny modowe, aby nadążać za trendami? – zapytał prowadzący. Piłkarz bardzo szybko odpowiedział na pytanie, tym samym pierwszy raz nawiązując do swojej relacji z 23-letnią Marti. Jego słowa zszokowały wszystkich. – Nie. Prawda jest taka, że chodzę z dziewczyną do sklepu i to ona kupuje mi ubrania. Jestem marionetką – podsumował Pique.

Pique wspomina Shakirę

Były piłkarz FC Barcelony w ostatnim czasie bardzo chętnie udziela wywiadów. W trakcie rozmowy z tiktokerem Johnem Nellisem. W trakcie rozmowy panowie poruszyli nie tylko tematy sportu, ale również życia prywatnego Pique. Co ciekawe, były partner Shakiry sam wspomniał o niej, kiedy został zapytany o najbardziej znaną osobę, która znajdowała się w jego telefonicznych kontaktach.

Słoik dżemu i detektyw

Przypomnijmy, że Shakira miała dowiedzieć się o niewierności swojego ukochanego przez napoczęty słoik dżemu. W jej domu nikt oprócz niej go nie jadał. Kolumbijska piosenkarka postanowiła zatrudnić specjalistów, którzy pomogą jej przyłapać Pique na gorącym uczynku.

Portal marca.com poinformował, że Gerard Pique miał poprosić miłość swojego życia o więcej przestrzeni, co zaniepokoiło Shakirę. "Wtedy Kolumbijka wykorzystała sytuację i postanowiła skorzystać z usług prywatnego detektywa" – czytamy na łamach serwisu.

Detektyw zatrudniony przez artystkę pokazał jej zdjęcia partnera z 23-letnią kochanką. Była to bez wątpienia Clara Chia Marti. Jak donosi serwis piosenkarka z początku podjęła próbę ratowania swojego związku, jednak ostatecznie podjęła decyzję o rozstaniu z Gerardem Pique.