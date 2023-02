Eurowizja 2023: kto wystąpi w polskich preselekcjach? Nie zabrakło znanych nazwisk

67. Konkurs Piosenki Eurowizji już za kilka miesięcy. Tymczasem ogłoszono 10 artystów, którzy załapali się do preselekcji. To właśnie z tego grona zostanie wyłoniony reprezentant bądź reprezentantka Polski. Nie zabrakło znanych nazwisk.

Kto wystąpi na Eurowizji 2023? Fot. Artur Zawadzki/REPORTER // Fot. Pawel Wodzynski/East News

Polska szykuje się do występu na Eurowizji 2023. Pod koniec lutego zostanie wyłoniony zwycięzca preselekcji

Kto znalazł się w szczęśliwej 10 artystów, którzy mają szanse wystąpić przed europejską publicznością?

Telewizja Polska ogłosiła, kto wystąpi 26 lutego na koncercie "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję". To właśnie wtedy jurorzy i telewidzowie podejmą decyzję, który artysta lub formacja zostanie reprezentantem naszego kraju na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Zgłoszenia można było nadsyłać do 10 lutego. Potem komisja konkursowa spośród 300 propozycji wyłoniła te 10 najlepszych. Oto one:

Ahlena – "Booty"

Ahlena to tak naprawdę muzyczny pseudonim Magdaleny Pawłowskiej. Początkująca raperka z Gdańska na eurowizyjne eliminacje zaproponowała swój utwór pt. "Booty", który odnosi się do akceptacji własnego ciała.

Alicja Szemplińska – "New home"

To artystka, którą fani Eurowizji dobrze znają. Alicja miała bowiem wystąpić z piosenką "Empires" na konkursie w 2020 roku, jednak został on odwołany przez pandemię. W dodatku Szemplińska ma na swoim koncie wygraną w "The Voice of Poland" oraz hitowy singiel "Prawie my", który podbijał radiowe rozgłośnie. Wokalistka tym razem startuje w preselekcjach z utworem "New home".

Blanka – "Solo"

Blanka Stajkow swego czasu mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie wzięła udział programie "Top Model". Nie poszła jednak w stronę modelingu, a muzyki. Podpisała kontrakt z jedną z wytwórni i wydała debiutancki singiel "Better". Na Eurowizji chciałaby się zaśpiewać piosenkę "Solo", która stała się już radiowym hitem.

Dominik Dudek – "Be good"

Dominikowi udało się zwyciężyć w ostatniej edycji "The Voice of Poland". Był członkiem drużyny Tomsona i Barona. Po sukcesie nawiązał współpracę z wytwórnią i wydał single: "Wydaje się" i "Tak mi mów". Jego eurowizyjnym utworem jest natomiast "Be good", który wypuści dopiero 16 lutego w serwisach streamingowych.

Felivers – "Never back down"

To grupa muzyków, w której skład wchodzą: Miłosz, Konrad, Wojtek i Cody. Wszyscy pochodzą z Sochaczewa i w swojej twórczości inspirują się Metallicą czy Youngblood. Wydali już jeden album i wystąpili na takich imprezach jak "Sylwester Marzeń z Dwójką" czy "Roztańczony PGE Narodowy". Na preselekcjach wystąpią z "Never back down" w rockowym klimacie.

Jann – "Gladiator"

To 23-letni artysta, który swój talent do muzyki rozwijał już od małego. Kształcił się w szkołach muzycznych w Wielkiej Brytanii. Ma też za sobą występy w Operze Narodowej. Jann jest obdarzony wyjątkowym głosem, kontratenorem. Startuje z utworem "Gladiator".

Kuba Szmajkowski – "You do me"

Przypomnijmy, że Kuba Szmajkowski przed laty podbił scenę "The Voice Kids", a potem stał się członkiem zespołu "4Dreamers". Teraz stawia na solową karierę. Już rok temu startował w preselekcjach do Eurowizji. Wówczas z kawałkiem "Lovesick" zajął czwarte miejsce.

Tymczasem szwedzcy kompozytorzy, którzy stoją za "The ride" Rafała Brzozowskiego, dla Szmajkowskiego przygotowali utwór "You do me".

Maja Hyży – "Never hide"

Tej wokalistki chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Maja Hyży wcześniej już dwa razy próbowała dostać się na Eurowizję. W 2018 roku z utworem "Błysk". Dwa lata później w konkursowym odcinku "Szansy na sukces" wykonała "Knowing me, knowing you" Abby. Teraz postawiła na piosenkę "Never hide".

Natasza – "Lift u up"

Natasza Urbańska z tego grona jest najbardziej doświadczoną wokalistką. Można było ją już zobaczyć w wielu spektaklach, filmach czy na festiwalach. Występuje w teatrze i wydała już trzy albumy. To będzie też jej trzeci raz na eliminacjach Eurowizji. Na koncercie 26 lutego zaśpiewa "Lift u up".

YAN – "Champion"

Janek Majewski, czyli YAN to uczestnik 12. edycji "The Voice of Poland". Wokalista ma dopiero 19 lat. Wydał już m.in. single pt. "Niepewne" i "Twoje miejsce". Teraz chce pokazać się z utworem "Champion".

Dodajmy, że Eurowizję 2023 zaplanowano na 9, 11 i 13 maja w Liverpoolu.