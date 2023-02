Sekretarz generalny NATO wkrótce zjawi się w Polsce. Duda chce szybszej reakcji na napaść

Agnieszka Miastowska

J asne już jest, że sekretarz generalny NATO przybędzie po niedzieli do Polski. Jens Stoltenberg potwierdził to i zwrócił się do Andrzeja Dudy, dziękując mu za zaproszenie do udziału w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, który odbędzie się w Warszawie. Polski prezydent mówił, że oczekiwałby szybszej reakcji NATO na napad.