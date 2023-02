Lana Del Rey wciąż się rozwija. Jej nowa piosenka "A&W" nie przypomina niczego, co wcześniej wydała

Lana Del Rey wydała drugi kawałek promujący jej zbliżający się wielkimi krokami dziewiąty album studyjny "Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd". "A&W" to eksperymentalny utwór, który nie przypomina niczego, co artystka wcześniej wydała.

Artystka nad tą piosenką i albumem współpracowała ze znanym producentem muzycznym Jackiem Antonoffem.

Nowa piosenka Lany Del Rey nie przypomina jej wcześniejszej twórczości

Lana Del Rey ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych, a 24 marca ma ukazać się dziewiąty, czyli "Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd".

Urodzona w Nowym Jorku artystka od początku lubiła eksperymentować z gatunkami muzycznymi, flirtując przede wszystkim z popem i rockiem alternatywnym (a na późniejszych albumach również folkiem).

Jej pierwsza płyta, czyli "Born to die", była najczęściej opisywana jako baroque pop z elementami trip hopu, "Ultraviolence" to psychodeliczny rock oraz dreap pop, w "Honeymoon" artystka wróciła do baroque popu i trip hopu, na "Lust for Life" zaczęła eksperymentować z folkiem, "Norman Fucking Rockwell!" był przede wszystkim soft rockowy, a w "Chemtrails over the Country Club" oraz "Blue Banisters" na dobre polubiła się z folkiem.

Pierwszy kawałek promujący dziewiąty album, czyli tytułowy "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd", został opisany jako baroque orchestral pop. Senna ballada, zainspirowana piosenką "Don't Forget Me" Harry'ego Nilssona z 1974 roku, przypomina niektóre z wcześniejszych kawałków artystki, chociażby z płyty "Norman Fucking Rockwell!".

Inaczej jest jednak z jej wydanym w Walentynki najnowszym utworem "A&W". Wyprodukowany razem z Jackiem Antonoffem (z którym artystka współpracowała już wcześniej) kawałek to siedmiominutowa, eksperymentalna ballada, w której Lana wielokrotnie zmienia gatunki muzyczne i sposób wokalu.

Piosenka zaczyna się jak spontaniczna improwizacja na pianinie, kojarząca się z utworami z jej poprzedniej płyty "Blue Banisters". W tle słychać resztę przytłumionych instrumentów, a jej wokal jest stosunkowo cichy.

Około czwartej minuty następuje jednak zupełna zmiana charakteru kawałka, który przechodzi w łagodny synth-pop. Sama Lana z kolei zaczyna rapować w old-schoolowym stylu. Hazel Cills na łamach portalu npr.org podsumowała, że artystka "balansuje w piosence pomiędzy swoimi popowym korzeniami a własną wersją współczesnego folkowego minimalizmu".

Lirycznie utwór składa się z dwóch części. W pierwszej artystka opowiada o swoim niewinnym dzieciństwie, by następnie przejść do historii o swojej dorosłości i uzależnieniu od seksu ("A&W" to skrót od "American Whore").

Tym, co różni ten kawałek od wcześniejszych utworów artystki, jest to, że sporo z nich miało strukturę klasycznej popowej piosenki z wyraźnie oddzielonym od reszty refrenem. Nawet w ramach bardziej eksperymentalnych kompozycji Lana nie zmieniała gatunku w obrębie jednego utworu, podczas gdy ten najnowszy jest kolażem różnych stylów. Antonoff przyznał na Instagramie, że "A&W" jest jego ulubioną piosenką ze wszystkich, jakie kiedykolwiek stworzył z Del Rey.

"A&W" – tekst piosenki

Tekst "A&W" prezentuje się następująco:

[Part I: American Whore]

I haven't done a cartwheel since I was nine

I haven't seen my mother in a long, long time

I mean, look at me, look at the length of my hair, my face, the shape of my body

Do you really think I give a damn what I do after years of just hearing them talking?

I say I live in Rosemead, really, I'm at the Ramada

It doesn't really matter, doesn't really, really matter

Call him up, come into my bedroom

Ended up, we fuck on the hotel floor

It's not about having someone to love me anymore

This is the experience of being an American whore

Called up one friend, call up another

Forensic Files wasn't on

Watching Teenage Diary of a Girl

Wondering what went wrong

I'm a princess, I'm divisive

Ask me why I'm like this

Maybe I'm just kinda like this

I don't know, maybe I'm just like this

I say I live in Rosemead, really, I'm at the Ramada

It doesn't really matter, doesn't really, really matter

Call him up, he comes over again

Yeah, I know I'm over my head, but, oh

It's not about having someone to love me anymore

No, this is the experience of being an American whore

I mean, look at my hair, look at the length of it there and the shape of my body

If I told you that I was raped, do you really think that anybody would think I didn't ask for it, didn't ask for it?

Didn't testify, already fucked up my story

On top of this (Mm), so many other things you can't believe

Did you know a singer can still be lookin' like a side piece at thirty-three?

God's a charlatan, don't look back, babe

Puts the shower on while he calls me

Sneaks out the back door to talk to me

I'm invisible, look how you hold me

I'm invisible, I'm invisible

I'm a ghost now, look how you hold me now

It's not about having someone to love me anymore (Oh, okay)

No, this is the experience of being an American whore

It's not about having someone to love me anymore

No, this is the experience of being an American whore

[Part II: Jimmy]

This is the experience of being an American whore

This is the experience of being an American whore

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, Jimmy ride

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, get me high (Oh, my God)

Love me if you live and love, you can be my light

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Your mom called, I told her, you're fucking up big time

Your mom called, I told her, you're fucking up big time

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, Jimmy ride

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, get me high

Love me if you live and love, you can be my light (Mm)

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Your mom called, I told her, you're fucking up big time

Jimmy, you should switch it up, baby, light it up

Jimmy, if you leave the house, find me in the club (Like)

Jimmy, if you switch it up, you should light it up

Jimmy, if you leave the house, find me in the club (Hey)

Your mom called, I told her, you're fucking up big time

But I don't care, baby, I already lost my mind

Jimmy, if I lie it up, find me in the club (Mind, mind)

Your mom called, I told her, you're fucking up big time

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, Jimmy ride

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, get me high

Love me if you live and love, you can be my light

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Jimmy only love me when he wanna get high

Your mom called, I told her, you're fucking up big time

Piosenka w wolnym polskim tłumaczeniu brzmi tak:

[Część I: Amerykańska dziwka]

Nie robiłam gwiazdy od dziewiątego roku życia

Nie widziałam mojej matki od bardzo, bardzo dawna

Mam na myśli, spójrz na mnie, na długość moich włosów, na moją twarz i kształt mojego ciała

Naprawdę myślisz, że mnie to obchodzi, co robię po latach słuchania, jak gadają?

Mówię, że mieszkam w Rosemead, naprawdę jestem w Ramadzie

To naprawdę nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia

Dzwonię do niego, przychodzi do mojej sypialni

Kończy się na pie***eniu na hotelowej podłodze

Nie chodzi już o to, żeby ktoś mnie jeszcze pokochał

To jest doświadczenie bycia Amerykańską dziwką

Zadzwoniłam do jednego przyjaciela, zadzwoniłam do kolejnego

Pliki śledzenia nie były włączone

Oglądam Teenage Diary of a Girl

Zastanawiając się, co poszło źle

Jestem księżniczką, jestem dzielna

Zapytaj mnie, dlaczego taka jestem

Może po prostu taka jestem

Nie wiem, może po prostu taka jestem

Mówię, że mieszkam w Rosemead, naprawdę jestem w Ramadzie

To naprawdę nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia

Dzwonię do niego, on znów przychodzi

Tak, wiem, że przesadzam, ale, oh

Nie chodzi już o to, żeby ktoś mnie jeszcze pokochał

To jest doświadczenie bycia Amerykańską dziwką

Mam na myśli, spójrz na mnie, na długość moich włosów, na moją twarz i kształt mojego ciała

Gdybym powiedziała ci, że zostałam zgwałcona, czy naprawdę myślisz, że ktokolwiek myślałby, że sama się o to nie prosiłam, że sama się o to nie prosiłam?

Nie zeznawałam, już spieprzyłam moją historię

A na domiar złego (Mm)

W tyle innych rzeczy nie możesz uwierzyć

Czy wiesz, że piosenkarka w wieku trzydziestu trzech lat wciąż może wyglądać jak dodatek?

Bóg jest szarlatanem, nie odwracaj się, kochanie

Włączam prysznic, kiedy do mnie dzwoni

Wymykam się tylonymi drzwiami, gdy do mnie mówi

Jestem niewidzialna, spójrz, jak mnie trzymasz

Jestem niewidzialna, niewidzialna,

Jestem teraz duchem, spójrz jak mnie teraz trzymasz

Nie chodzi już o to, żeby ktoś mnie jeszcze pokochał (Oh, okej)

Nie, to jest doświadczenie bycia Amerykańską dziwką

Nie chodzi już o to, żeby ktoś mnie jeszcze pokochał

Nie, to jest doświadczenie bycia Amerykańską dziwką

[Część II: Jimmy]

To jest doświadczenie bycia Amerykańską dziwką

To jest doświadczenie bycia Amerykańską dziwką

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, Jimmy jedź

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, uszczęśliw mnie (Oh, mój Boże)

Kochaj mnie, jeśli żyjesz i kochasz, możesz być moim światłem

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Twoja mama dzwoniła, powiedziałam jej, że tym razem naprawdę spie***yłeś

Twoja mama dzwoniła, powiedziałam jej, że tym razem naprawdę spie***yłeś

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, Jimmy jedź

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, uszczęśliw mnie

Kochaj mnie, jeśli żyjesz i kochasz, możesz być moim światłem (Mm)

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Twoja mama dzwoniła, powiedziałam jej, że tym razem naprawdę spie***yłeś

Jimmy, powinieneś to zmienić, kochanie, zapal to

Jimmy, jeśli wyjdziesz z domu, znajdź mnie w klubie (Lubię to)

Jimmy, jeśli to zmienisz, powinieneś to zapalić

Jimmy, jeśli wyjdziesz z domu, znajdź mnie w klubie (Hej)

Twoja mama dzwoniła, powiedziałam jej, że tym razem naprawdę spie***yłeś

Ale nie obchodzi mnie to, kochanie, już straciłam rozum

Jimmy, jeśli skłamię, znajdź mnie w klubie (Umysł, umysł)

Twoja mama dzwoniła, powiedziałam jej, że tym razem naprawdę spie***yłeś

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, Jimmy jedź

Shimmy Shimmy Ko-Ko-Bop, Jimmy, uszczęśliw mnie

Kochaj mnie, jeśli żyjesz i kochasz, możesz być moim światłem

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Jimmy kocha mnie tylko wtedy, gdy chce się naćpać

Twoja mama dzwoniła, powiedziałam jej, że spieprzyłeś sprawę