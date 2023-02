Studniówkowe nagranie tej nauczycielki podbija sieć. Ależ metamorfoza!

Sezon studniówkowy wciąż trwa. Wiele filmików z udziałem pedagogów podbiło już internet, ale to nagranie staje się wyjątkowym viralem. Pewna nauczycielka pokazała, jaką metamorfozę przechodzi, gdy z trybu lekcyjnego wskakuje w kreację na studniówkę.

Polonistka pokazała, jak ubrała się na studniówkę. Fot. TikTok / @queenteacher_

Do matury pozostało już tylko 76 dni

Jak co roku, w styczniu i lutym trwa sezon studniówkowy

W sieci pojawia się wiele nagrań z balów maturalnych, które szybko podbijają internet

"To już 25. raz idę na studniówkę" – informuje pewna nauczycielka na nagraniu, które zamieszczono na profilu @queenteacher_ na TikToku. Polonistka pokazała tam swoją studniówkową kreację i metamorfozę.

Na filmiku możemy zauważyć, jak nauczycielka występuje w codziennym outficie – jeansach i koszuli. Gdy nagle po chwili ukazuje się w gotowym anturażu – w błyszczącej cekinowej sukni, czarnych szpilkach, fryzurze oraz pełnym makijażu.

Nauczycielka nagrała filmik do popularnego dźwięku: "I've got the shoes. I've got the dress. It makes me princess, I guess" (Mam buty. Mam sukienkę. Zgaduję, że to czyni ze mnie księżniczkę). Filmik szybko podbił internet i ma już ponad 800 tys. wyświetleń. "A wygląda Pani, jakby to była pierwsza", "Wow, musiała Pani zrobić furorę!", "Piękna przemiana" – piszą zachwyceni internauci pod filmikiem.

Dyrektorka liceum wykonała taniec z "Wednesday" podczas studniówki

Warto przypomnieć także wiralowy taniec z serialu "Wednesday" w wykonaniu dyrektorki liceum z Sosnowca. Nagraniem pochwalili się maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu. Na pierwszym planie w krótkim wideo na TikToku znalazła się Ewelina Stasik, dyrektorka szkoły.

Przedstawicielkę liceum nagrano w momencie, kiedy tańczyła do popularnej piosenki z serialu "Wednesday". Opowiada on historię Wednesday Addams, która opuszcza dom rodzinny, by uczyć się w szkole dla "odmieńców". Uwagę widzów przykuła scena, w której Jenna Ortega wcielająca się w tytułową postać wykonała charakterystyczny dla rodziny Addamsów taniec. Chodzi o układ kroków, który stał się viralem. Sam serial szybko został hitem na Netfliksie i zdobył mnóstwo fanów. Wideo z dyrektorką zyskało już prawie 4 miliony odsłon. "Nasza kochana Pani Dyrektor na studniówce Szymborskiej!" – czytamy w opisie.

Ksiądz tak szalał na studniówce, aż złamał nogę

Niedawno z kolei informowaliśmy o księdzu Adrianie Chojnickim z Rybnika-Chwałowic, który złamał nogę podczas studniówki. Ksiądz na TikToku używa pseudonimu Padre Adriano. Duchowny na platformie udostępnił nagranie, które stało się viralem w sieci. Nie ukrywał, że podczas balu maturalnego bawił się na tyle wyśmienicie, że złamał nogę. Na filmiku widać jak ksiądz podbija parkiet z młodzieżą, po chwili w kolejnym kadrze pojawia się jego kontuzjowana noga.

"Kiedy inny but znajdzie się pod twoim... Sytuacja była dynamiczna, ale i tak zabawa była królewska! Serdeczne pozdro dla wszystkich maturzystów" – napisał pod postem ksiądz.

Na wideo widać jak duchowny bawił się w najlepsze z młodzieżą. Po chwili jednak widzimy kontuzjowaną nogę. "Kiedy studniówka wejdzie za mocno" – zatytułował wideo duchowny.