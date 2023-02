Nagranie ze studniówki hitem w sieci. Dyrektorka wykonała taniec z "Wednesday"

Taniec z serialu "Wednesday" stał się hitem w mediach społecznościowych. Wyzwania z odtworzeniem popularnych ruchów podjęła się nawet dyrektorka liceum z Sosnowca, która zaprezentowała taneczny układ na studniówce. To nagranie już jest viralem.

Dyrektorka liceum w Sosnowcu zaskoczyła tańcem na studniówce. Fot. TikTok / Sosnowiec IX LO

Jak co roku w styczniu i lutym trwa sezon studniówkowy. Jeśli realnie dzisiejsze studniówki różnią się czymś od tych sprzed lat, to zdecydowanie tym, że mogą być transmitowane w internecie, o czym niedawno pisała w naTemat Agnieszka Miastowska. A jeśli nawet zabraknie transmisji, to zwykle zostają chociaż filmiki.

Dyrektorka z Sosnowca i taniec z serialu "Wednesday"

Czasami nauczyciele udowadniają, że potrafią wrzucić na luz i bawić się na studniówkach tak samo dobrze, jak młodzież. Najnowszym przykładem może być nagranie, którym pochwalili się maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu. Na pierwszym planie w krótkim wideo na TikToku znalazła się Ewelina Stasik, dyrektorka szkoły.

Przedstawicielkę liceum nagrano w momencie, kiedy tańczyła do popularnej piosenki z serialu "Wednesday". Opowiada on historię Wednesday Addams, która opuszcza dom rodzinny, by uczyć się w szkole dla "odmieńców". Uwagę widzów przykuła scena, w której Jenna Ortega wcielająca się w tytułową postać wykonała charakterystyczny dla rodziny Addamsów taniec. Chodzi o układ kroków, który stał się viralem. Sam serial szybko został hitem na Netfliksie i zdobył mnóstwo fanów. Wideo z dyrektorką zyskało już ponad 100 tys. polubień. "Nasza kochana Pani Dyrektor na studniówce Szymborskiej!" – czytamy w opisie.

Pod materiałem pojawiło się też mnóstwo komentarzy internautów, którzy docenili taniec dyrektorki szkoły. "Widać, że kobieta z klasą" – czytamy w jednym z wpisów. "No przynajmniej wesoła i wiedziała, że przyszła się bawić" – dodał ktoś inny.

Niedawno do "Wednesday Challenge" dołączyła też łyżwiarka figurowa z Rosji, Kamiła Walijewa, która wykorzystała popularny układ podczas mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym. W swoim występie odtworzyła najważniejsze ruchy taneczne Ortegi, przy okazji dodając do nich elementy ściśle związane z uprawianą przez nią dyscypliną.