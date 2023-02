D oda przy wielu sytuacjach i okazjach wskazywała na to, że od lat "ma bana w TVN-ie". Do niefortunnego zdarzenia doszło podczas gali Bestsellery Empiku, kiedy pojawiła się na scenie, finalnie, nie mówiąc ani słowa. Marcin Prokop twierdzi, że zakaz "wstępu" do stacji to nieprawda. Artystka odpowiedziała dziennikarzowi na zaproszenie do "Dzień Dobry TVN".





Doda odpowiedziała na propozycję Prokopa. "Bardzo chętnie przyjdę"

Joanna Stawczyk

