Nie żyje mama Radosława Majdana. "Niedawno przeszła udar"

Nie żyje Halina Majdan. Mama emerytowanego bramkarza Radosława Majdana miała 72 lata. Z medialnych doniesień wynika, że niedawno przeszła udar.

Nie żyje Halina Majdan. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

"Zmarła mama Radosława Majdana" – ta przykra informacja obiegła media w czwartek (16 lutego)

Okazuje się, że Halina Majdan zmarła przed sześcioma dniami

Jeden z tabloidów ustalił, że seniorka w ostatnim czasie podupadła na zdrowiu

Kilka dni temu trafiła do szpitala. Miała dostać udaru

Rodzina Radosława Majdana pogrążona w żałobie. Odeszła mama byłego bramkarza

Radosław Majdan przeżywa obecnie trudne chwile. "Fakt" dowiedział się, że 10 lutego odeszła mama byłego bramkarza - Halina Majdan. "To dlatego Radosław i jego żona Małgorzata Rozenek-Majdan od tygodnia są nieaktywni w mediach społecznościowych" – podał tabloid.

72-latka niedługo przed śmiercią miała borykać się z problemami zdrowotnymi. "Super Express" poinformował, że "kobieta chorowała na Alzheimera". Mąż pani Haliny nie był w stanie się nią już opiekować, więc "Radosław razem z rodzeństwem mieli poszukać dla niej najlepszego, prywatnego domu opieki".

– Pani Halina nie była już niczego świadoma, a tata Radka również jest już starszą osobą. Rodzeństwo zgodnie uznało, że w tej sytuacji najlepiej będzie zapewnić mamie stałą opiekę w dobrym ośrodku – przekazał informator gazety.

Jej pobyt w domu opieki miał jednak nie trwać zbyt długo. Podobno nagle jej stan bardzo się pogorszył i trafiła do szpitala. Okazało się, że to udar. Radosław Majdan na te wieści od razu miał wsiąść w samochód i razem z rodziną udać się do rodzinnego miasta.

Do mediów trafiła również wiadomość o ostatnim pożegnaniu Haliny Majdan. Pogrzeb ma odbyć się w piątek 17 lutego w Szczecinie o godz. 13:45.

Mama Radosława Majdana wspierała dzieci i cieszyła się z wnuków

Przypomnijmy, że były sportowiec zawsze ciepło wypowiadał się na temat swojej rodzicielki. – Moja mama jest moim aniołem – podkreślał. Zanim założył rodzinę z prezenterką i doczekał się syna, tak mówił o Halinie Majdan:

– Jest wspaniałą, ciepłą osobą. Zawsze mnie wspierała, nawet w najcięższych chwilach. Łączą nas bardzo przyjacielskie relacje. Zawsze usłyszę od niej ciepłe słowo czy radę. Bardzo chce, żebym był szczęśliwy, żebym założył rodzinę, miał wspaniały dom i kochającą żonę – powiedział w 2010 r.

Kiedy na świat miał przyjść Henryk Majdan – pierwszy potomek Radosława, pani Halina nie miała wątpliwości, że jej syn świetnie odnajdzie się w roli taty.

– Ma doskonałe podejście do dzieci: jest cierpliwy, nigdy nie podnosi głosu, ma świetny kontakt z synami Małgosi. Chłopcy uwielbiają, gdy robi im śniadania – mówiła w jednym z wywiadów.

– Mam już pięcioro wnuków. Najstarsza córka, Katarzyna, ma dwoje, młodszy syn, Cezary, troje dzieci. To Radka jest takie wyczekane, wytęsknione. Brakuje mi słów, by wyrazić moją radość. To był najcudowniejszy dzień w moim życiu, kiedy dowiedziałam się, że Małgosia jest w ciąży. Radek będzie wspaniałym ojcem, jestem o tym przekonana. Zasługują na to szczęście – opowiadała "Dobremu Tygodniowi".

Po narodzinach Henia chętnie odwiedzała Radosława i Małgorzatę Majdanów w ich domu. "Mama Radzia przyjechała. Henio zadowolony" – podpisała jedno ze zdjęć z teściową prezenterka.