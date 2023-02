Kurzajewski i Cichopek zamieszkają... z jego mamą. Gwiazdor ujawnił powód tej decyzji

Niedawno Katarzyna Cichopek zabrała głos na temat planowanego ślubu z Maciejem Kurzajewskim. Jednak przed weselem para szukała miejsca, w którym mogłaby uwić wspólne gniazdko. Teraz prezenter zdradził, że z ukochaną zamieszkają w domu, w którym on od dawna żyje wraz z mamą. Wytłumaczył powody takiej decyzji.

Niedawno pojawiły się pogłoski, że Cichopek i Kurzajewski planowali ślub na jednej z greckich wysp. Sama aktorka jednak szybko zaprzeczyła tym doniesieniom

Nieustannie mówi się o tym, że para szuka lokum, do którego mogliby się razem przeprowadzić

Maciej Kurzajewski zdradził, gdzie na ten moment zamieszkają. Prezenter wytłumaczył powody tej decyzji

Ostatnie miesiące to istny kalejdoskop informacji na temat związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Odkąd para w październiku ubiegłego roku ujawniła swoje uczucia, fanów ciekawi, czy zakochani się pobiorą. Ostatnio w tygodniku "Na Żywo" mogliśmy przeczytać, że coraz poważniej myślą o sformalizowaniu związku.

Tabloid podał, że para planuje "wielkie greckie wesele" na wyspie Leros. Jednak spekulacje bardzo szybko ucięła sama zainteresowana. – Myślimy poważnie o naszym związku, ale ktoś tu wprowadza czytelników w błąd albo chodzi o zupełnie inny ślub. My takie informacje zostawiamy dla siebie – podkreśliła aktorka w rozmowie z portalem Plejada.

Internauci zaczęli dopytywać zakochanych, kiedy planują razem zamieszkać. Jak się okazało, nastąpi to już niebawem. Maciej Kurzajewski zdradził, gdzie planują się przenieść. Zakochani mają zamiar wprowadzić się do domu, w którym prowadzący "Pytania na Śniadanie" mieszka z mamą. Prezenter w rozmowie z "Faktem" wytłumaczył, dlaczego podjęli taką decyzję.

To są trudne czasy dla nas wszystkich, dlatego że jesteśmy bardzo praktyczni i tak podchodzimy do życia. Nie ma więc sensu być rozrzutnym w dzisiejszych czasach. Stąd po prostu damy drugie życie domowi, w którym każdy znajdzie bezpieczne i komfortowe miejsce do życia.

W trakcie rozmowy Kurzajewski nawiązał również do swojego syna Juliana, który obecnie przebywa w Holandii. Dziennikarz zdradził, że z niecierpliwością czeka na jego powrót. "Czekam na powrót mojego młodszego syna Julka z Holandii, gdzie jeszcze kilka miesięcy będzie przebywał na specjalnym programie oświatowym, ale potem wraca do Polski i będzie z nami" – podkreślił prowadzący "Pytania na Śniadanie".

"Wielkie greckie wesele" jednak w Polsce?

Niedawno gazeta "Na żywo" zdradziła szczegóły ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Podano, że miał się on odbyć na greckiej wyspie Leros. Mimo że aktorka zaprzeczyła tym spekulacjom, "Fakt" ustalił, że "para marzy o ślubie w Polsce".

Chcieliby zorganizować duże przyjęcie, "a takie ze względów logistycznych i finansowych, byłoby trudne do zorganizowania w Grecji" – czytamy na łamach tabloidu. "Zakochani chcieliby też, by razem z nimi bawili się także seniorzy należący do rodziny, a ci niekoniecznie mogliby udać się w meczącą podróż samolotem" – dodano.