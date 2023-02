Keanu Reeves rusza do akcji. Zobaczcie nowy zwiastun "Johna Wicka 4"

"Baba Jaga" zbliża się wielkimi krokami. Właśnie pokazano najnowszy zwiastun filmu "John Wick 4". Premiera czwartej części cyklu akcji z Keanu Reevesem w roli głównej już 24 marca.

Nowy trailer filmu "John Wick 4". Fot. kadr z trailera filmu "John Wick 4"

W sieci właśnie zadebiutował najnowszy zwiastun "Johna Wicka 4".

Trailer zapowiada, że bohater grany przez Keanu Reevesa znów będzie w niezłych tarapatach.

Premiera czwartej części cyklu akcji już 24 marca.

Nowy zwiastun filmu "John Wick 4"

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu "Johna Wicka 4", w którym Keanu Reeves ponownie wcieli się w bezwzględnego mordercę o pseudonimie "Baba Jaga".

"John Wick odkrywa sposób na pokonanie zabójców Wysokiego Stołu. Zanim odzyska wolność, musi przeciwstawić się nowemu wrogowi i jego potężnym sojusznikom na całym świecie, a także siłom, które zmieniają starych przyjaciół w śmiertelnych wrogów" – można przeczytać w opisie zwiastuna.

Akcja filmu będzie rozgrywać się w Berlinie, Paryżu, Nowym Jorku oraz w Japonii. Nad scenariuszem produkcji pracowało wiele osób, ale głównym scenarzystą jest Mike Finch ("Predators", "Hitman: Agent 47", "American Assassin").

Jakiś czas temu twórcy przekazali, że najnowsza część będzie najdłuższym filmem z cyklu i potrwa prawie trzy godziny. Tak długi metraż jest efektem bardzo rozbudowanych sekwencji walki.

"Wiele osób idzie do kina na tego typu produkcje, aby czerpać rozrywkę ze spektakularnych sekwencji. Tym razem naprawdę sporo osób będzie chciało dorwać Wicka" – powiedział Reeves w jednej z ostatnich rozmów z prasą. W filmie poza odtwórcą głównej roli zobaczymy m.in. Billa Skarsgarda ("Barbarzyńcy"), Laurence'a Fishbourne'a ("Matrix"), Donnie'ego Yena ("Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"), Hiroyuki Sanadę ("Samuraj - Zmierzch") oraz Lance’a Reddicka ("Fringe: Na granicy światów").

Franczyza "John Wick" opowiada o sławnym płatnym mordercy, który zrezygnował z ryzykownego zawodu dla żony. W pierwszej części mężczyzna przeżywa żałobę po zmarłej ukochanej, a gdy syn rosyjskiego gangstera kradnie mu ich wspólnego psa, "Baba jaga" wkracza do akcji.

Na całym świecie trzy części "Johna Wicka" zarobiły niemal 600 mln dolarów. Poza "Johnem Wickiem 4" w produkcji jest także spin-off realizowany w ramach franczyzy, czyli "Ballerina" z Aną de Armas.

Keanu Reeves wykonuje sekwencje kaskaderskie sam

Od dawna wiadomo, że Reeves bardzo często wykonuje sceny kaskaderskie sam. Jak jakiś czas temu powiedziała jego koleżanka z planu filmowego Rina Sawayama, aktor rzeczywiście wykonuje wszystkie numery – nawet te najbardziej skomplikowane.

"Trening do filmu był wręcz brutalny. Nie mogę go jednak porównywać do tego, co wyprawia Keanu Reeves. On jest w całym filmie i nie wiem, jak on to robi, ale wykonuje wszystkie akrobacje samodzielnie" – cytował Sawayamę portal Fandomwire.

"Keanu cały czas był przy mnie, pomagał mi w procesie zapoznania mojej postaci. On jest naprawdę zwyczajną osobą. Jest niezmiernie wyluzowany i kochany" – dodaje aktorka.