To oni mieli pierwszy romans w historii polskiego "Big Brothera". Niesamowite, jak się zmienili

Karolina Pachniewicz i Grzegorz Mielec byli uczestnikami pierwszej polskiej edycji "Big Brothera". Miliony widzów śledziły ich romans. Od tamtej pory minęło ponad 20 lat. Czy ich uczucie przetrwało? Jak dziś wyglądają i czym się zajmują? Odpowiadamy.

Pachniewicz i Mielec zmienili się nie do poznania. Fot. tvn

Oboje byli wtedy dwudziestolatkami. W domu "Wielkiego Brata" od razu między nimi zaiskrzyło

Co obecnie dzieje się u Karoliny Pachniewicz i Grzegorza Mielca? Niektóre fakty z ich życia mogą zaskoczyć

Program "Big Brother" zadebiutował w Polsce w 2001 roku i stał się prawdziwym fenomenem. Było to pierwsze tego typu reality show w naszej telewizji. Podglądanie życia kilku osób zamkniętych w jednym domu zaciekawiło widzów, na tyle, że oglądalność odnotowywano w milionach.

Duże zainteresowanie tym formatem pokazały już castingi, na które zgłosiło się około 10 tysięcy osób. Finalnie w domu "Wielkiego Brata" zamieszkało 15 uczestników. Co tydzień osoba, która dostawała najmniej głosów od widzów, odpadała, czyli na dobre opuszczała słynny dom w Sękocinie Starym pod Warszawą. Z każdym kolejnym odcinkiem emocje rosły i zostawało coraz mniej uczestników. Podczas finałowego odcinka przed telewizorami zasiadło niemal 10 milionów Polek i Polaków. Zwycięzcą pierwszej edycji został Janusz Dzięcioł.

Jednak dzięki programowi popularność zdobyło też wielu innych uczestników, m.in.: Manuela Michalak, Alicja Walczak, Klaudiusz Ševković, Monika Sewioło czy Piotr "Gulczas" Gulczyński.

Karolina Pachniewicz i Grzegorz Mielec: ich romans w "Big Brotherze" przeszedł do historii

Do tego grona słynnych bohaterów 1. edycji "Big Brothera" zaliczają się też Karolina Pachniewicz i Grzegorz Mielec. Ona biorąc udział w programie, miała zaledwie 21 lat, tym samym była najmłodszą uczestniczką show.

Z kolei on, Grzegorz Mielec, wchodząc do domu "Wielkiego Brata" miał 28 lat. Pochodził z Zielonej Góry. Choć na tamten moment nie miał pracy, to z zawodu był chemikiem. Próbował układać sobie życie w wielu miejscach na ziemi. Gdy dołączał do ekipy "Big Brothera", nie miał dziewczyny.

"Trudno mu się zdecydować na stały związek, bo często wyjeżdża. A Grzegorz chce się czuć wolny i wyjeżdżać wtedy, gdy ma na to ochotę. Greg (tak Grzegorza nazywają przyjaciele) uwielbia podróże. Był we Włoszech, Niemczech, Indiach i Brazylii. Dzięki podróżom płynnie mówi po portugalsku, włosku, hiszpańsku, niemiecku i angielsku. Nauczył się także gotować. Całkiem nieźle tańczy i śpiewa. Ma już pewne osiągnięcia- występował w brazylijskich dyskotekach" – tak Grzegorza przedstawiał TVN.

Pachniewicz i Mielec od razu wpadli sobie w oko. Choć poznali się w dość nietypowych okolicznościach, to nie przeszkodziło im to w pogłębianiu swojej relacji. Ich romans w "Big Brotherze" budził wiele skrajnych emocji wśród oglądających.

Gdy przyszedł czas na pożegnanie Grzegorza z programem, Karolina mocno to przeżywała. Następnego dnia postanowiła pójść za ukochanym i opuścić dom "Wielkiego Brata" na własne życzenie.

Ich uczucie nie przetrwało jednak próby czasu. – Po wyjściu spotykaliśmy się jeszcze przez kilka tygodni. Później nasze drogi się rozeszły: Grzesiek wrócił do domu w Zielonej Górze, a ja do swojego w Olsztynie. Teraz jest dla mnie tylko dobrym kolegą – mówiła w jednym z wywiadów uczestniczka.

Jak dziś wygląda Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"?

Karolina Pachniewicz po odejściu z "Big Brothera" nie rozwijała swojej kariery w show-biznesie. Skupiła się na nauce. Po skończeniu studiów wyjechała do Anglii. Tam "zaczynała wszystko od zera". Imała się równych prac.

"Przeprowadziłam się do Anglii. Mieszkam w Manchesterze. Musiałam zacząć od nowa. Miałam dużo różnych prac. W międzyczasie zmarła moja mama, co było wielką tragedią. Źle to przeżyłam" – opowiadała w wywiadzie z dziennikarzem Oskarem Netkowskim.

W 2021 roku wystąpiła w "Dzień dobry TVN". Zdradziła, że pracuje jako tłumaczka w szpitalach, a prywatnie została... przyszywaną babcią.

"Ja już spokojnie mogłabym być babcią. Mam partnera, który jest ode mnie o 15 lat starszy i ma 28-letnią córkę. Charlotte dwa lata temu urodziła dzidziusia i mamy taką małą wnusię. Z moim partnerem poznaliśmy się przez aplikację randkową. Jesteśmy razem 7 lat. Nie planujemy ślubu, bo tak jest nam dobrze" – relacjonowała.

Była gwiazda "Big Brothera" aktywnie prowadzi też swoje media społecznościowe. To tam możemy zobaczyć jej najnowsze zdjęcia.

Co dzieje się z Grzegorzem Mielcem z "Big Brothera"?

Natomiast Grzegorz Mielec po udziale w słynnym show wyemigrował na stałe do Brazylii. Tam zajmuje się promowaniem polskich tradycji i kultury. – To takie fajne móc powiedzieć komuś, że Chopin był Polakiem, a nie Francuzem – przyznał, goszcząc w "DDTVN".

Mężczyzna współpracuje z ambasadą i konsulatami. Odpowiada za organizację eventów, koncertów, pokazów filmowych czy wieczorów teatralnych. – Wszystko, co dobre i polskie pokazujemy Brazylijczykom – podkreślił.

Były uczestnik "Big Brothera" zaliczył też kolejny występ przed kamerami. Tym razem pokazał się w brazylijskiej telenoweli. Zagrał księdza. – Producenci szukali kogoś z polskim akcentem – wyjaśnił.

Podobnie jak Pachniewicz Mielec również udziela się na Instagramie. Mężczyzna od czasów "Big Brothera" zmienił się nie do poznania.