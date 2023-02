Powstaje serial dokumentalny o Viki Gabor. TVP wyemituje go już niebawem

TVP przygotowuje dziewięcioodcinkowy serial dokumentalny pt. "Viki Gabor: Mój świat". Produkcja opowie o życiu zaledwie 15-letniej wokalistki i zostanie wyemitowana już tej wiosny. Stacja jednak nie zamierza poprzestać na formacie o tej młodej artystce. Kto będzie następny?

TVP realizuje serial o Viki Gabor. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Telewizja Polska realizuje dokument o byłej uczestniczce "The Voice Kids" i zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019

Produkcja zatytułowana "Viki Gabor: Mój świat" będzie miała formę dziewięcioodcinkowego serialu

Będzie ją można oglądać od 17 kwietnia w serwisie TVP VOD

Mimo młodego wieku Viki Gabor ma już na swoim koncie wiele osiągnięć. Szerszej publiczności dała się poznać w "The Voice Kids". Dotarła aż do finału. Choć ostatecznie zajęła 2. miejsce, to był to dopiero początek jej wielkiej muzycznej kariery.

Niedługo później przeszła polskie preselekcje do Eurowizji i powtórzyła sukces Roksany Węgiel. Podbiła europejską scenę i wygrała międzynarodowy konkurs. Dziś wokół 15-latki wciąż wiele się dzieje. Artystka wydała już dwie płyty "Getaway (Into My Imagination)" oraz "ID" i pracuje nad kolejnymi kawałkami.

O Viki Gabor powstaje serial dokumentalny. Co w nim zobaczymy?

TVP podczas prezentacji wiosennej ramówki ogłosiła, że powstaje serial dokumentalny o Viki Gabor. Co zobaczymy w tej produkcji? Okazuje się, że kamery towarzyszą młodej gwieździe w życiu codziennym już od listopada ubiegłego roku.

W "Viki Gabor: Mój świat" zostaną pokazane przygotowania piosenkarki do wydania płyty oraz jej "zmagania związane z koniecznością podejścia do egzaminu ósmoklasisty".

Dokument ma zostać urozmaicony wspomnieniami z dzieciństwa Viki. Oglądający będą mogli się też zapoznać z nieznanymi dotąd faktami z życia Gabor i jej rodziny. Przed obiektywem stanęli nie tylko jej współpracownicy, ale również bliscy.

Na zakończenie ma zostać pokazany "ekskluzywny koncert artystki". 9 odcinków będzie można obejrzeć na TVP VOD. Premierę zaplanowano na 17 kwietnia 2023 roku.

Z informacji serwisu Wirtualne Media wynika także, że "Telewizja Polska planuje realizować więcej dokumentów poświęconym młodym artystom", a materiał o Viki Gabor to dopiero początek. TVP przymierza się do formatu o Roxie Węgiel.

To nie koniec zaskakujących nowości od TVP

Ostatnio dowiedzieliśmy się też, że TVP w swoim serwisie streamingowym wypuści niebawem nowe reality show pt. "Love Me Or Leave Me. Kochaj albo rzuć". Wezmą w nim udział pary, które planują ślub. Zamieszkają w luksusowej willi i zostaną poddane próbie sprawdzenia się w związku. Prowadzącą formatu została modelka Sandra Kubicka.

– To pierwszy taki program w Polsce, który nie jest oparty wyłącznie na emocjach typowych dla reality, ale również mamy ekspertów na planie, terapeutów, psychologów, którzy są w stanie im pomóc – opisywała Kubicka.

– Nie ma telefonów, nie ma internetu, trzeba skupić się na sobie. Ale są inne pary, co czasami wywołuje zazdrość – wspomniała. Szumnie zapowiadana produkcja ma wystartować 16 marca na platformie TVP VOD.