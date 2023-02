Potrącił nianię z 2-latkiem w wózku, potem kłamał. Ojciec dziecka to znany lekarz, zabrał głos

Dorota Kuźnik

W środę w Lublinie doszło do potrącenia kobiety, która z dwuletnim dzieckiem przechodziła przez przejście dla pieszych. Wpadła ona pod koła auta, które cofało na pasach. Kiedy kierowca się zorientował, powiedział, że kobieta zemdlała. Sprawa wyszła jednak na jaw, dzięki nagraniom z monitoringu. Do sprawy odniósł się ojciec dziecka: to znany lekarz, Jakub Kosikowski.