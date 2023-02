Ujawniono nigdy niepublikowane nagranie z Titanica. Widok zapiera dech w piersiach

Alan Wysocki

O rganizacja Woods Hole Oceanographic Institution ujawniła unikatowe nagrania przedstawiające wrak Titanica wykonane w 1986 roku. Były one pierwszymi, które pokazywały, co stało się z ogromnym statkiem i dopiero teraz ujrzały one światło dzienne.