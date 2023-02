Afera na pogrzebie w Warszawie – żałobnik zadzwonił ze skargą do kard. Nycza. "Pogroził mi"

Ksiądz Mateusz Szewczyk zrelacjonował w internecie nietypowe zajście na pogrzebie (sam nazwał też zdarzenie "niezłą akcją"). Duchowny nie zgodził się, aby jeden z żałobników wygłosił przemówienie z ambony. Ten zadzwonił ze skargą do... kardynała Kazimierza Nycza.

Ksiądz Mateusz Szewczyk z parafii Chrystusa Króla w Warszawie opisał "niezłą akcję", która związana była z pogrzebem.

Niecodzienna sytuacja na pogrzebie w Warszawie

"Odprawiałem pogrzeb i nie pozwoliłem na świeckie przemówienia w czasie Mszy Świętej pogrzebowej i z ambony. Pan mi pogroził i powiedział, że jak nie zmienię zdania, to zadzwoni do kard. Nycza" - napisał duchowny na Twitterze.

Jak dodał, żałobnik argumentował swoją prośbę tym, że "był na wielu pogrzebach i nigdy nie było z tym problemu". Ale księdza te argumenty nie przekonały. Dlatego też wierny "wyjął telefon i zadzwonił" do kardynała.

Kardynał Kazimierz Nycz odebrał ten telefon. "Miałem przyjemność porozmawiać przez telefon z Eminencją. Rozmowa była przyjemna" - zrelacjonował ksiądz Szewczyk.

Ks. Szewczyk: Ostatecznie 'grożenie kardynałem' nie pomogło

I dodał: "Ostatecznie 'grożenie kardynałem' nie pomogło i wyszło na moje. Pan powiedział pożegnanie poza mszą i nie z ambony".

W kolejnym wpisie duchowny wyjaśnił też powody swojej decyzji. "Liturgia pogrzebu pozwala na przemówienia, jeżeli osoba zmarła była osobą duchowną, pełniła oficjalnie jakieś posługi liturgiczne albo była szczególnie zasłużona dla Kościoła. Żaden z wyjątków nie wystąpił" - napisał.

Jak podkreślił, "słowa pożegnania są potrzebne. Wszystko ma swoje miejsce. Msza jest od modlitwy za zmarłego i zawierzania go Bożemu Miłosierdziu a nie od świeckich przemówień. Rytuał przewiduje inne miejsca. Po prostu. Inne miejsce - a nie zakaz".

Duchowny powołał się też na zmarłego już papieża Benedykta XVI, który w jednym z oficjalnych dokumentów pisał, że "ambona służy jedynie czytaniu tekstów mszalnych, Psalmu responsoryjnego oraz orędzia wielkanocnego; można też wygłaszać tam homilię i odczytywać intencję modlitwy wiernych".

Z kolei w sobotę ksiądz dodał do tego jeszcze: "Zadzwonił do mnie Kanclerz Kurii. Przekazał, że Biskup gratuluje mi odpowiedzialnej postawy na pogrzebie. Mój Biskup Ordynariusz. Wszystko w temacie".

Postawa księdza wywołała liczne komentarze.