Jakie nieoznakowane radiowozy ma policja i jak je rozpoznać? Oto ich liczba i wszystkie marki

Nieoznakowane radiowozy nurtują wielu kierowców w Polsce. Wiadomo, że na polskich drogach są tysiące tajniaków. Jak je rozpoznać? Mają istotny szczegół, który odróżnia je od innych samochodów. Zwróciliśmy się też do Komendy Głównej Policji o dane – ile nieoznakowanych radiowozów i jakich marek jeździ obecnie po polskich drogach.

Jakie nieoznakowane radiowozy ma policja? Oto ich liczba i wszystkie marki. Fot. Marek Kowalczyk / Reporter

Jaka liczba nieoznakowanych radiowozów i jakich marek jeździ po Polsce?

Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz?

Jak dowiaduje się naTemat w KGP, policja posiada obecnie ponad 9 100 samochodów nieoznakowanych. To marki takie jak: Kia, Opel, Hyundai, Fiat, Skoda, Toyota, BMW, Ford, Renault, Citroen, Volkswagen, Peugeot, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Isuzu, Mercedes-Benz i MAN.

Marki nieoznakowanych radiowozów policji w Polsce

A jak wygląda to bardziej szczegółowo? We wrześniu 2022 roku pojawiła się informacja o tym, że nieoznakowany radiowóz jest na wyposażeniu policji z wielkopolskiego Kępna. Internauci zwracali uwagę na prowokacyjną tablicę rejestracyjną z końcówką 1NA1. Wiadomo, że nieoznakowana Cupra Leon zakupiona za 270 tysięcy złotych jeździ też dla nowosądeckiej komendy. Takie modele oraz Renault Megane R.S. pojawiły się na wyposażeniu słynnej grupy Speed. W styczniu pojawiła się informacja o tym, że świętokrzyska policja dostała nowe nieoznakowane radiowozy, hybrydowe Kia Niro, ale także Toyoty Land Cruiser. Uwagę przyciągnął zwłaszcza ten drugi model ze względu na potężne orurowanie pozwalające spychać z drogi inne pojazdy. Wartość Toyoty Land Cruiser to 358 274 zł. Aż 320 tys. zł z tej kwoty to środki z budżetu województwa świętokrzyskiego. Z kolei wrocławska policja w styczniu 2023 roku dostała Hyundaie i30. Jeden egzemplarz kosztuje ponad 100 tysięcy złotych. Starostwo powiatowe we Wrocławiu zakupiło też Fiata Doblo, samochód osobowo-dostawczy typu kombivan. W lutym 2023 roku kozienicka policja dostała pick upa z napędem na 4 koła Isuzu oraz Kia SUV.

Jako nieoznakowane radiowozy w barwach policji jeżdżą od lat znacznie popularniejsze, swojskie Fiaty Bravo. Jeden z nich doszczętnie spłonął na początku lutego podczas jazdy w Wielkopolsce pod Rawiczem. Na wyposażeniu słupskiej drogówki od września 2022 roku jest Opel Insignia. Wiadomo, że policja korzysta też z samochodów Skoda Suberb, o czym w mediach społecznościowych donosiła na przykład aplikacja Yanosik. Pod koniec 2021 roku inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego otrzymali elektrycznego Nissana Leaf.

Policja z Wejherowa korzysta z Fordów Mondeo. Od wielu lat dla drogówki jeżdżą też Citroeny C5, na przykład w Choszcznie w Zachodniopomorskiem. Od lat na polskich drogach jako nieoznakowane radiowozy służą też Volkswageny Passaty B6 i Volkswageny Passaty B8. Te ostatnie jeżdżą w szeregach ITD (Inspekcji Transportu Drogowego). A wielu kierowców zapomina, że także ITD może wystawić mandat.

Policja często używa jako nieoznakowanych radiowozów także innych aut poprzedniej generacji, na przykład Skody Octavii RS czy Peugeota 508. Od około 10 lat jako tajniacy jeżdżą też policjanci w Mitsubishi Lancer Evo X. Wiele lat policjantom z gdańskiej drogówki, pełniącym służbę w ramach grupy Speed, służy też nieoznakowany Mercedes klasy E W211. W Jeleniej Górze i tamtejszym powiecie, a także w powiatach ościennych, widywana była wyspecjalizowana ciężarówka MAN wyposażona w szereg kamer krótkiego i dalekiego zasięgu, wykorzystywana do obsługi imprez masowych oraz przez Wydział Ruchu Drogowego.

Pod koniec 2022 roku policja ogłosiła przetarg na 40 nowych nieoznakowanych radiowozów – ustalił dziennik.pl. Chodziło o auta SUV oraz segmentu D, po 20 z każdej puli. Kolory nadwozia aut miały pomóc policji wtapiać się w tłum. Lakiery nieoznakowanych radiowozów nieprzypadkowo dobrano jako ciemne i stonowane. Chodzi o auta granatowe, brązowe, szare lub czarne. Niebieskie lampy sygnalizacji uprzywilejowania miały być zamaskowane. Każde auto miało mieć lampę LED, czyli niebieską "bombę" mocowaną magnesem do dachu.

Po czym rozpoznać nieoznakowany radiowóz? Zdradza go jeden istotny szczegół

Wielu kierowców w Polsce nie wie, jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz policyjny. Często nieuchronne kłopoty zwiastuje dopiero policyjny ekran z tyłu pojazdu. Wtedy jednak jest już za późno, bo trzeba po prostu jechać za autem funkcjonariuszy. Jest inny, prosty sposób, by rozpoznać nieoznakowany radiowóz wcześniej. Policja od lat korzysta z nieoznakowanych radiowozów. W dużej mierze są to auta marki BMW. Chodzi o modele serii 3, które trudno rozpoznać jako policyjne auta. Mają charakterystyczne, ciemnoszare barwy. Równie dobrze mogą nimi jeździć pracownicy korporacji.

Nieoznakowany radiowóz BMW serii 3 ma dodatkową antenę na dachu

Gdy jednak spojrzymy na zdjęcia policyjnych aut BMW, które są publikowane w sieci, można zauważyć istotny szczegół. Te nieoznakowane radiowozy mają dodatkowe anteny na dachach. Są umieszczone na zwykłej antenie, zamontowanej na środku nad tylnym oknem. Gdy więc widzimy dodatkową antenę, to prawie pewne jest, że w środku są policjanci i trzeba szczególnie uważać.

Przy czym, jak zwraca uwagę serwis Interia Motoryzacja, brak dodatkowej anteny wcale nie musi oznaczać, że nie jest to policyjne auto. W kolejnych radiowozach tego dodatkowego elementu może wcale nie być. Poza tym policja nie jeździ wyłącznie BMW.